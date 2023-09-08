Потрібно перезавантажити систему безпеки в Чорному морі, - експерт

Україна своїми рішучими діями у Чорному морі показала Росії, що односторонній тиск вже неможливий

Необхідно оперативно перезавантажити систему безпеки в Чорному морі та встановити міжнародний контроль над судноплавством. Це важливо і вигідно не лише для України, але й для всіх країн Чорноморського регіону. Про це заявив Сергій Вовк, директор Центру транспортних стратегій, в інтерв’ю каналу Політека.

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Експерт називає декілька факторів, які допоможуть це зробити: консенсус світового співтовариства, міжнародний контроль та власний флот. «Нам потрібно вже зараз говорити про те, що має бути міжнародний контроль за судноплавством у Чорному морі, має бути система забезпечення безпеки. Чи це буде НАТО, чи це буде якийсь спільний флот, чи це будуть якісь інші дії – це вже деталі, які потрібно обговорювати. Але їх потрібно обговорювати прямо зараз. І взагалі потрібно перезавантажити систему безпеки в Чорному морі, тому що діюча система просто не діє».

Україна своїми рішучими діями у Чорному морі показала Росії, що односторонній тиск вже неможливий.

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«Якщо вона якимось чином буде здійснювати незаконний вплив на судноплавство України, вона отримає таку ж відповідь від наших Збройних Сил. Україна – морська держава, і це морська держава не на словах, а на діях».

За його словами, ані Румунії, Ані Болгарії, ані Туреччині, ані іншим країнам чорноморського регіону невигідне панування росії. «Їм не потрібна ситуація, коли росія своїми односторонніми діями буде вирішувати, хто і як буде плавати в Чорному морі. Є ціла система міжнародних органів, які здійснюють контроль за цивільним судноплавством. Це ІМО, міжнародна асоціація, яка безпосередньо впливає на цей ринок. Це і цілий ряд інших органів. Вони мають здійснювати контроль».

Нагадаємо, зернова угода завершилась 17 липня, що дозволило Збройним силам України вдало вдарити по російських кораблях та Кримському мосту.

Як повідомлялось, протягом серпня з портів Великої Одеси вийшли вже 4 судна з неаграрною продукцією через тимчасовий коридор, створений ЗСУ та Міністерством інфраструктури. Наразі через коридор ідуть судна, що були заблоковані в портах України з моменту старту повномасштабної війни.