Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати
Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію
Паралелі довгої війни Ізраїлю з війною в Україні максимально некоректні. Мова не лише в інтенсивності бойових дій і подушці витривалості (військової і економічної), яку створив Ізраїль і якої немає в Києва.
Ізраїль знаходиться в стані війни з країною, яка співставна за розмірами і територією. Він захищений однією з найкращих в світі систем ППО.
Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію і де не стоїть питання мобілізаціі і людського ресурсу.
РФ давно готувалася до війни, ракет і снарядів в неї не на 2-3 обстріли, а на сотні. Яка перебудувала свою економіку на військові рейки, навчилася обходити санкції і отримує від третіх країн товари подвійного призначення.
Ізраїльські спецслужби займаються виключно ліквідацією терористів, а не кошмарять опозицію і бізнес, до речі.
Ізраїль не скорочував власних ракетних програм і не заморожував свої військові розробки.
Тому якщо влада говорить про довгу війну – має дати і відповідь на питання, чим і як будемо воювати. Й перестати принижувати тих, хто воює. Бо в окопах – чимало представників, зокрема, Європейської солідарності.
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