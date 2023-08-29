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Ірина Геращенко Народна депутатка України

Україна та Ізраїль. Чому наші ситуації не можна порівнювати

glavcom.ua
Якщо влада говорить про довгу війну – має дати і відповідь на питання, чим і як будемо воювати
фото: ЗСУ

Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію

Паралелі довгої війни Ізраїлю з війною в Україні максимально некоректні. Мова не лише в інтенсивності бойових дій і подушці витривалості (військової і економічної), яку створив Ізраїль і якої немає в Києва.

Ізраїль знаходиться в стані війни з країною, яка співставна за розмірами і територією. Він захищений однією з найкращих в світі систем ППО.

Проти України веде війну ядерна тоталітарна держава, яка має найбільшу в світі армію і де не стоїть питання мобілізаціі і людського ресурсу.

РФ давно готувалася до війни, ракет і снарядів в неї не на 2-3 обстріли, а на сотні. Яка перебудувала свою економіку на військові рейки, навчилася обходити санкції і отримує від третіх країн товари подвійного призначення.

Ізраїльські спецслужби займаються виключно ліквідацією терористів, а не кошмарять опозицію і бізнес, до речі.

Ізраїль не скорочував власних ракетних програм і не заморожував свої військові розробки.

Тому якщо влада говорить про довгу війну – має дати і відповідь на питання, чим і як будемо воювати. Й перестати принижувати тих, хто воює. Бо в окопах – чимало представників, зокрема, Європейської солідарності.

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Джерело
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Теги: Ізраїль влада війна Україна росія

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