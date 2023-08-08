Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія ввела нові санкції проти РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Британія ввела нові санкції проти РФ
Санкції мають зменшити російський арсенал і закрити мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість РФ
фото з відкритих джерел

Нові санкції стосуються 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти 3 російських компаній, які імпортують електроніку для військової техніки армії РФ. Про це йдеться у пресрелізі уряду.

«Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і закриють мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, яка переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися. Разом із нашими партнерами з G7 Велика Британія неодноразово закликала треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії, інакше це призведе до серйозних витрат», – заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що у санкційний пакет потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International за їхню роль в експорті мікроелектроніки до Росії, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні.

Також була санкціонована компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї, за роль у постачанні дронів і компонентів для дронів до Росії.

Крім цього, британський уряд ввів санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за участь у спробі угоди зі зброєю між КНДР і Росією та громадянина Швейцарії Ансельма Оскара Шмукі за його роль у російському секторі фінансових послуг, у тому числі як голови московського офісу DuLac Capital Ltd.

«Ми також вживаємо подальших заходів для боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських військових», – йдеться у заяві уряду.

У санкційний список потрапили іранські фізичні та юридичні особи, залучені до дослідження, розробки та виробництва БПЛА для Корпусу вартових Ісламської революції, та білоруські оборонні компанії, пов’язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні Путіна.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії. Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

До слова, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Читайте також: Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
Теги: росія санкції війна Велика Британія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Громади переходять в Помісну церкву України
Жахлива ціна духовного дорослішання України
11 липня, 21:15
З початку липня 2023 року дуже ймовірно є посилення бойових дій у гирлі Дніпра
Британська розвідка повідомила, як ЗСУ знищують човни противника
19 липня, 10:16
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
Навчання українських пілотів на F-16, Путін їде до Туреччини. Головне за 2 серпня
2 серпня, 21:00
Журналіст з перших днів повномасштабного вторгнення РФ до України вступив до лав Чернівецької територіальної оборони
На Донеччині загинув український журналіст Максим Шварцман
27 липня, 21:41
У процесі судового розгляду стало відомо, що на території Росії досі чинні 11 торговельних марок, пов'язаних з ТМ Parimatch
РБК виграв суд у Parimatch через роботу в Росії
28 липня, 15:32
Байден зустрівся з представниками Швеції, Фінляндії та Швейцарії
Скандинавські країни та Швейцарія посилять роботу із США, аби побороти Росію – Іndependent
28 липня, 20:46
Російський олігарх Олег Дерипаска через свою компанію постачає найманців для армії РФ
Дерипаска допомагає вербувати найманців на війну проти України – ЗМІ
1 серпня, 12:23
Raiffeisen Bank має у Росії чималу кількість клієнтів
Raiffeisen Bank назвав нову дату виходу з ринку Росії
2 серпня, 09:15
Наслідки рашистської атаки на Харківщину
Атака авіабомбами на Харківщину та обстріл Чернігівщини: яка ситуація в регіонах
4 серпня, 09:47

Економіка

Британія ввела нові санкції проти РФ
Британія ввела нові санкції проти РФ
Російська нафта застрягла по дорозі у Китай: танкери бовтаються у льодах
Російська нафта застрягла по дорозі у Китай: танкери бовтаються у льодах
Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ
Росія майже спустошила найбільший склад радянської бронетехніки – ЗМІ
Індія заборонила виробникам дронів використовувати китайські компоненти
Індія заборонила виробникам дронів використовувати китайські компоненти
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
Фільм «Барбі» зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті
Фільм «Барбі» зібрав понад $1 млрд у світовому прокаті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
«У світі, де править колективна Антоніна, місце чоловіка – у гробу». Мухарський написав обурливий пост про жінок
31K
Це не деколонізація, а самообман
19K
Зернова угода: США виконали ультиматум Путіна
18K
ЗСУ приземлили ворожий вертоліт вартістю $16 млн
17K
Чи готові українські біженці повертатись із Польщі? Соцопитування виявило цікаву закономірність
16K
На фронті загинула парамедикиня Дар’я Філіп’єва «Блискавка»

Новини

В Україну потрапила партія отруєних авокадо
Сьогодні, 16:25
Польща направить на кордон із Білоруссю додаткові війська
Сьогодні, 15:40
Лубінець: взяв під особистий контроль справу про смерть мобілізованого з епілепсією
Сьогодні, 15:15
Окупанти у «ДНР» на 29 років ув'язнили трьох українських військових
Сьогодні, 13:57
Виробництво ПТРК «Стугна»: зафіксовано позитивну тенденцію
Сьогодні, 12:59
Працювали на ФСБ та «вагнерівців: на Донеччині викрито жіночу агентурну мережу
Сьогодні, 10:53

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту