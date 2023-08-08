Британія ввела нові санкції проти РФ

Нові санкції стосуються 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти 22 фізичних і юридичних осіб за межами Росії, які підтримують незаконне вторгнення РФ в Україну, а також проти 3 російських компаній, які імпортують електроніку для військової техніки армії РФ. Про це йдеться у пресрелізі уряду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогоднішні знакові санкції ще більше зменшать російський арсенал і закриють мережу поставок, які підтримують оборонну промисловість Путіна, яка переживає труднощі. Тим, хто підтримує російську військову машину, нікуди сховатися. Разом із нашими партнерами з G7 Велика Британія неодноразово закликала треті сторони негайно припинити надання матеріальної підтримки агресії Росії, інакше це призведе до серйозних витрат», – заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі.

Зазначається, що у санкційний пакет потрапили дві турецькі компанії Turkik Union і Azu International за їхню роль в експорті мікроелектроніки до Росії, яка є важливою для військової діяльності Росії в Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також була санкціонована компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC, що базується в Дубаї, за роль у постачанні дронів і компонентів для дронів до Росії.

Крім цього, британський уряд ввів санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за участь у спробі угоди зі зброєю між КНДР і Росією та громадянина Швейцарії Ансельма Оскара Шмукі за його роль у російському секторі фінансових послуг, у тому числі як голови московського офісу DuLac Capital Ltd.

«Ми також вживаємо подальших заходів для боротьби з підтримкою Іраном і Білоруссю російських військових», – йдеться у заяві уряду.

У санкційний список потрапили іранські фізичні та юридичні особи, залучені до дослідження, розробки та виробництва БПЛА для Корпусу вартових Ісламської революції, та білоруські оборонні компанії, пов’язані з виробництвом військової техніки для білоруського режиму, що безпосередньо сприяло незаконній війні Путіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оголосило про введення додаткових санкцій проти Росії. Так, у списку санкцій США опинилися Інститут загальної фізики імені Прохорова Російської академії наук, Казанський науковий центр РАН, а також Інститут фізики твердого тіла РАН.

До слова, Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.