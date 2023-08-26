Легендарний командир «Азова» повернувся до війська: стало відомо, які завдання він виконує

Повернення командира полку неабияк зміцнило бойовий дух солдатів

Після полону, перебування у Туреччині та повернення назад в Україну командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» повернувся до війська. Наразі його основним завданням є організація повернення з полону українських воїнів. Про це розповів начальник штабу бригади спецназу «Азова» Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв'ю на Youtube-каналі «Розмова». Він також зазначив, що військові дуже зраділи поверненню «Редіса».

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Повернення командира полку назад до війська неабияк зміцнило бойовий дух солдатів.

«Кожен боєць готовий покласти життя за «Редіса», адже той своєю чергою готовий зробити те саме за кожного «азовця», – сказав «Тавр».

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Він також зазначив, що наразі основним напрямком діяльності «Редіса» є повернення бійців із російського полону. Зокрема, Прокопенко надає певний вплив на перебіг обміну полоненими.

«У нього можливостей зробити це більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники Росії – з військової ланки, вони його поважають», – сказав Кротевич.

Раніше стало відомо, що визволені з полону командири бригади «Азов» готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає.

Нагадаємо, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.