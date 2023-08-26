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Легендарний командир «Азова» повернувся до війська: стало відомо, які завдання він виконує

Надія Карбунар
glavcom.ua
Легендарний командир «Азова» повернувся до війська: стало відомо, які завдання він виконує
Наразі основним напрямком діяльності «Редіса» є повернення бійців із російського полону
фото: «Азов»

Повернення командира полку неабияк зміцнило бойовий дух солдатів

Після полону, перебування у Туреччині та повернення назад в Україну командир полку Нацгвардії «Азов» Денис Прокопенко з позивним «Редіс» повернувся до війська. Наразі його основним завданням є організація повернення з полону українських воїнів. Про це розповів начальник штабу бригади спецназу «Азова» Богдан «Тавр» Кротевич в інтерв'ю на Youtube-каналі «Розмова». Він також зазначив, що військові дуже зраділи поверненню «Редіса».

Повернення командира полку назад до війська неабияк зміцнило бойовий дух солдатів.

«Кожен боєць готовий покласти життя за «Редіса», адже той своєю чергою готовий зробити те саме за кожного «азовця», – сказав «Тавр».

Він також зазначив, що наразі основним напрямком діяльності «Редіса» є повернення бійців із російського полону. Зокрема, Прокопенко надає певний вплив на перебіг обміну полоненими.

«У нього можливостей зробити це більше – я так вважаю. Насправді треба розуміти, що деякі представники Росії – з військової ланки, вони його поважають», – сказав Кротевич.

Раніше стало відомо, що визволені з полону командири бригади «Азов» готуються та виконуватимуть завдання у бойових діях, заборони на це немає.

Нагадаємо, українські командири, які керували обороною «Азовсталі» у Маріуполі навесні 2022 року, Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега 8 липня повернулися до України. Досі «Редіс», «Калина», «Волина» та інші лідери захисників «Азовсталі» перебували в Туреччині після повернення з російського полону.

Теги: військові Азов війна

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