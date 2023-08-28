Розвідка спрогнозували тактику російських обстрілів України восени

Таких масованих обстрілів, як це було у жовтні, листопаді, грудні, найімовірніше, вже не буде

Окупанти можуть атакувати комбінованим залпом – випускати 10-30 різних ракет

Росія вже готується до обстрілів України восени, зокрема, проводить розвідку об'єктів енергетичної інфраструктури – шукає їхні уразливі місця та розташування систем ППО, щоб скласти оптимальні маршрути для пусків. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, передає «РБК-Україна».

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За словами Скібіцького, це може бути один-три удари, спрямовані на знищення одного об'єкта. Або ж масований удар різними видами озброєння – безпілотниками та ракетами.

«Однак таких масованих обстрілів, як це було у жовтні, листопаді, грудні, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно – найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а лише виснажать свої запаси, як це було минулого року», – вважають у ГУР.

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Ще однією ймовірною схемою обстрілів у розвідці вважають комбінований залп – пуск 10-30 різних ракет, а також значну кількість «Шахедів».

Нагадаємо, триває 551-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 34 бойових зіткнення. Протягом минулої доби противник завдав чергового ракетного удару по території України. Протиповітряною обороною було знищено чотири крилаті ракети.

Загалом минулої доби ворог завдав 11 ракетних та 48 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.