Україна під обстрілами. Ситуація в регіонах

За добу російська армія атакувала дев'ять областей України

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – 10 обстрілів ( 76 вибухів). Семенівська громада Новгород-Сіверського району – обстріли у напрямку сіл Блешня, Архипівка , Тимоновичі, Карповичі, із мінометів; у напрямку села Орликівка – із артилерії. По Новгород-Сіверській громаді рашисти стріляли у напрямку сіл Михальчина Слобода, Гремʼяч, Колос, із мінометів, у напрямку села Камінь – із артилерії. Також у Семенівській громаді зафіксоване скидання вибухового пристрою із БПЛА. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Уночі та вранці росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння; зафіксовано всього 43 вибухи. Обстрілів зазнали п'ять населених пунктів Хотінської, Краснопільської, Середино-Будської та Миколаївської громад. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння: п'ять ракетних (типу НАР), 17 мінометних, вісім артилерійських, два гранатометних, одне скидання ВОГ з БПЛА, один кулеметний. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали 23 населені пункти 8 громад. Середино-Будська громада: внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури.

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Дніпропетровщина

Нікополь та Мирівська громада знову постраждали від ворожих ударів протягом вчорашнього дня. Важка артилерія агресора пошкодила п'ять приватних будинків, онівечені господарські споруди. Обійшлося без жертв.

Запорізька область

Атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років Під час терористичного удару в обласному центрі серед поранених 4 дитини – 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річний житель Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки. За минулу добу військові РФ нанесли 92 удари по 23 населених пунктах області. 79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів. 5 авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів – Новодарівка, Ольгівське, Левадне, й Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське. Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Охримівка Чугуївського району та Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка. Вчора ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Подоли, зруйнований житловий будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Всього за добу по області одна людина загинула, двоє поранених.

Луганщина

За добу противник здійснив 157 обстрілів (568 снарядів). Рашисти нанесли авіаційні удари поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки. Невське та Білогорівка також зазнали артилерійських обстрілів Внаслідок обстрілу в с. Невське Сватівського району відбулося 7 вибухів (5 артилерія, 2 авіабомби).

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Донеччина

Дкв'ять поранених за добу, з них одна – дитина. Під вогнем рашистів – населені пункти: Авдіївка, Краматорськ, с.Благодатне, Торецьк, Залізне, смт Велика Новосілка, смт Південне, с.Кліщіївка, с.Калинове, с.Богоявленка, с.Ганнівка, с.Клебан Бик, с.Дружба. Пошкоджено 44 житлових будинки (з них 5 – багатоквартирних), 2 цехи заводу «Донмед», 2 цивільних автомобіля, будівля ЦНАПу, будівля РАГСу, котельня, магазин, будівля ВГРЗ.

Миколаївщина

Учора ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Протягом дня обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніку. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає. Також вчора внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Минулося без загиблих та поранених.

Херсонщина

Сьогодні зранку у Комишанах ворог ударив по житловому будинку. Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою «швидкої» постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога. Також сьогодні зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали. За минулу добу по області противник здійснив 60 обстрілів, по місту Херсон ворог випустив 10 снарядів. Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні. Ворог з артилерії обстріляв Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.

Нагадаємо, що триває 534-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.