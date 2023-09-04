Росія вивела на бойове чергування у Чорне море ракетоносій

Рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий

3 вересня російська армія ввела в Чорне море на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту «Буян-М», який має на борту 8 ракет «калібр». Про це повідомили Сили оборони півдня України.

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«В Чорне море ворог вивів на бойове чергування малий ракетний корабель проєкту «Буян-М», спорядження якого сягає 8 «калібрів», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що рівень ракетної загрози по всій території України оцінено як високий.

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Раніше повідомлялося, що російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів.

Ворожий катер типу КС-701 «Тунець» атакували за допомогою морської авіації. На місці події було ліквідовано шістьох окупантів та поранено ще двох загарбників.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня російські війська за допомогою «Шахедів» атакували припортову інфраструктуру Подунав'я на Одещині. У результаті нічних атак є влучання у припортову інфраструктуру, внаслідок чого виникла пожежа, яку пожежники оперативно ліквідували.

До слова, Збройні сили України після кількох тижнів кропіткої роботи з розмінування прорвали першу лінію оборони РФ на Запоріжжі. Тепер українські війська розраховують на швидші успіхи під час форсування другої лінії, оскільки вона слабша.