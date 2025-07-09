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Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок – експертка

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок – експертка

«Прайс-кеп виправданий, якщо це тимчасовий механізм», – зазначила Євстігнєєва

Для розвитку електроенергетичного ринку в Україні необхідно переглянути підхід до формування цін, зокрема переглянути чинні обмеження – прайс-кепи. На цьому наголосила експертка з декарбонізації Ольга Євстігнєєва, аспірантка з кліматичної економіки.

За її словами, сам по собі прайс-кеп – не є чимось неприйнятним для цивілізованого ринку, однак лише за умови, що він справді тимчасовий і економічно обґрунтований.

«Так, справді, є прайс-кепи, але справа в тому, що і на ринку ЄС теж є прайс-кепи. Вони, правда, вимірюються там в тисячах євро, але вони також існують. Прайс-кеп – якщо це виправданий тимчасовий механізм», – зазначила вона.

Однак, на думку експертки, в Україні нинішні прайс-кепи стали фактором, що стримує розвиток ринку, зокрема — залучення інвестицій в енергетичний сектор.

«Він і стримує термін окупності цих інвестицій в електроенергетичний ринок для інших інвесторів. Тобто іншими словами вони в певну одиницю часу отримують менше коштів, ніж вони б могли, якби цього прайс-кепу не було», – сказала вона.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.

Теги: електроенергія енергетика

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