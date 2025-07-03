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Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС
Україна продаватиме електроенергію виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі
фото з відкритих джерел

Збільшення максимальної потужності експорту полегшить балансування української енергосистеми

Максимальна потужність експорту електроенергії з України та Молдови до країн Європейського Союзу збільшена до 900 МВт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що збільшення максимальної потужності експорту із 650 до 900 МВт полегшить балансування української енергосистеми без обмежень генерації. Водночас електроенергія транспортуватиметься з України виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі.

«Цей важливий крок дозволить українським електростанціям отримати додатковий прибуток від зовнішньої торгівлі. Що дасть змогу спрямувати ресурс на ліквідацію наслідків російських обстрілів та підготовку до осінньо-зимового періоду», – каже міністр енергетики Герман Галущенко.

Нагадаємо, з 1 липня 2025 року Україна офіційно перейшла на номінальну напругу 230/400 В, відмовляючись від звичних 220 В. Цей крок є частиною гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами. Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільніша напруга має зменшити ризики пошкодження побутової техніки, особливо тієї, що чутлива до коливань.

Як повідомлялося, відключення світла влітку можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Енергосистема в Україні збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. А ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

До слова, через вибух, який стався вчора близько 18:00 поблизу села Березина на Житомирщині, пошкоджено три лінії електропередачі 10 кВ. Пошкодження ліній спричинило відключено 50 трансформаторних підстанцій, без електроенергії залишились 735 помешкань.

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Теги: Європейський союз електроенергія Молдова енергетика

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