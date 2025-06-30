З 1 липня в Україні більше не буде 220 вольт

Україна переходить на європейські стандарти напруги: З 1 липня 220В більше не буде

З 1 липня 2025 року Україна офіційно переходить на номінальну напругу 230/400 В, відмовляючись від звичних 220 В. Цей крок є частиною гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

У березні 2024 року втратив чинність стандарт ДСТУ EN 50160:2014, який визначав характеристики напруги. Натомість у травні того ж року був затверджений європейський стандарт EN 50160, який набрав чинності 1 березня 2025 року. НКРЕКП на засіданні 15 квітня затвердила зміни до Кодексу системи розподілу для адаптації до нових технічних норм.

«Таким чином, з 01.07.2025 в Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В. Одне з ключових нововведень – встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В)», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що ці зміни позитивно вплинуть на якість електропостачання. Стабільніша напруга має зменшити ризики пошкодження побутової техніки, особливо тієї, що чутлива до коливань. Це також знизить потребу у додаткових засобах захисту, таких як стабілізатори. Крім того, перехід на новий стандарт сприятиме підвищенню енергоефективності, оскільки електроприлади зможуть працювати в оптимальному режимі, без перевантажень і втрат потужності.

Нагадаємо, минулого тижня енергетики ДТЕК повернули світло для майже 35 тисяч родин, що залишилися без електропостачання через обстріли у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається, що найбільше відновлень було на Донеччині, яка залишається осередком найбільш активних бойових дій. За тиждень тут вдалося з дозволу військових повернути світло у домівки 19,6 тисяч родин.

У той же час не стихають і обстріли Дніпропетровщини. Тут з 23 по 29 червня енергетики ДТЕК змогли відновити електропостачання 13,4 тисяч домівок, знеструмлених через ворожі обстріли.