У Чехії стався масштабний блекаут

За попередніми даними, відключення світла спричинила технічна несправність

У Чехії близько полудня сталося масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Novinky.cz.

Блекаут охопив більшу частину Праги. Через це повністю припинився рух метро, а також більшості трамвайних і тролейбусних ліній. Сотні людей застрягли в ліфтах, перестали працювати багато банкоматів.

Вимкнення електроенергії також фіксують і в інших містах Чехії, зокрема у Млада-Болеславі, Усті-над-Лабем, Градец-Кралове. Причиною відключення став технічний збій в енергосистемі, конкретні обставини зараз з'ясовують.

Нагадаємо, частина територій Іспанії та Португалії 28 квітня лишилась без електрики. Цей збій став одним із наймасштабніших у новітній історії Європи. Країни втратили понад 10 ГВт потужності.

В обох країнах масштабний блекаут торкнувся десятків мільйонів людей. Особливо складною виявилася ситуація у великих містах із їхнім трафіком, лікарнями та складами ліків.

Як відомо, національна судова колегія Іспанії засекретила матеріали розслідування масштабного відключення електроенергії. Відповідний запит було подано прокуратурою країни, щоб унеможливити дискредитацію або саботаж процесу розслідування.

До слова, іспанський уряд оприлюднив фінальний звіт щодо масштабного відключення електроенергії, яке сталося 28 квітня, поклавши основну відповідальність на оператора мережі Red Eléctrica та енергогенеруючі компанії.