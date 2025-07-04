Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України, але уряд має надіслати офіційний запит – Tagesspiegel

Україна може отримати відтермінування екомита CBAM, якщо ЄС нарешті отримає запит на це від уряду – Tagesspiegel

Українська економіка зараз перебуває у критичному стані через війну. Тим часом на горизонті маячить ще одна проблема: Механізм вуглецевого коригування на кордоні ЄС (CBAM), який має набути чинності наступного року. Якщо його дія пошириться на Україну, втрати для економіки будуть дуже значними. Однак, як стало відомо, Єврокомісія готова відтермінувати CBAM для України – але тільки якщо уряд надішле офіційний запит, якого досі немає, пише німецьке видання Tagesspiegel.

«CBAM має на меті зрівняти умови гри між європейськими виробниками та імпортерами з інших країн. Він може стати значним додатковим тягарем для і без того сильно ослабленої економіки України», – вказує видання.

За його оцінками, найбільше від запровадження CBAM постраждає українська металургія, виробництво добрив, енергетика та хімічна промисловість, в той час як цементній промисловості взагалі загрожує фактичний колапс.

«Через відсутність ефективної системи уловлювання викидів українські виробники змушені купувати сертифікати CBAM, що значно збільшує виробничі витрати та знижує їхню конкурентоспроможність на європейському ринку. Перспективи для добрив, особливо з аміачної групи, також похмурі», – вказує Tagesspiegel.

З огляду на дуже складне становище української важкої промисловості, Український союз промисловців і підприємців (УСПП) нещодавно закликав європейські інституції створити перехідний режим або надати Україні спеціальний статус через воєнний стан та брак ресурсів – CBAM не повинен стати додатковою перешкодою для торгівлі, вказує видання.

«Україна захищає не лише себе, а й безпеку всієї Європи. Підтримка має бути всебічною – політичною, економічною та безпековою», – заявив президент USPP Анатолій Кінах. Водночас, українські експерти закликали надати українським компаніям такий самий доступ до фінансування декарбонізації ЄС, як і європейським компаніям.

«Європейська комісія, схоже, визнає це. За даними Carbon Pulse, вона готова відкласти повне впровадження CBAM для України до 1 лютого 2027 року. Ця процедура вимагає офіційного запиту від України на підставі статті 30.7 Регламенту CBAM, яка дозволяє винятки у випадках форс-мажору. Однак такого запиту ще не було подано. Водночас торговий представник України Тарас Качка на початку червня підтвердив, що Кабінет Міністрів готує відповідний запит на відтермінування до Європейської комісії – коли його буде подано, поки що невідомо», – резюмує видання.