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За день ДТЕК повернув світло майже 20 тисячам родин після ворожих атак

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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За день ДТЕК повернув світло майже 20 тисячам родин після ворожих атак

За добу енергетики повернули електрику майже 20 тисячам сімей, що були без світла через атаки – ДТЕК

За день енергетики компанії ДТЕК повернули світло майже 20 тисячам родин Донеччини та Дніпропетровщини, чиї домівки були без електроенергії через обстріли. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

Зокрема, на Донеччині за добу вдалося повернути світло у 18,6 тисяч осель після ворожих обстрілів. На Дніпропетровщині за той же період енергетики відновили електропостачання понад тисячі домівок місцевих мешканців.

Попри небезпеку ремонтні бригади продовжують працювати, щойно військові надають дозвіл на проведення робіт.

Нагадаємо, минулого місяця енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання у 443 тисячах домівок, що знеструмлювалися через обстріли в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях та Києві.

До слова, за минулий тиждень ДТЕК повернув світло майже 35 тис. осель після обстрілів.

Теги: ДТЕК енергетика

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