За дві доби ДТЕК повернув світло 76 тис. домогосподарств після обстрілів

Найбільш страждала від обстрілів енергоінфраструктура Донеччини та Дніпропетровщини

13 та 14 червня енергетики ДТЕК повернули світло мешканцям десяти районів Донецької та Дніпропетровської областей, що постраждали від обстрілів ворога. Знову з електропостачанням майже 76 тисяч родин. Про це повідомляють у ДТЕК.

Зазначається що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

«Протягом 13 та 14 червня енергетики ДТЕК повернули електропостачання до трьох районів області. Знову зі світлом 34,7 тисяч родин регіону», – зазначили в ДТЕК.

Зазнає постійних руйнувань від російських окупантів також Дніпропетровська область. За минулі дві доби ремонтні бригади ДТЕК повернули світло понад 41 тисячі родин семи районів Дніпропетровщини.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень червня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова змогли повністю чи частково відновити електропостачання 53 населених пунктів та повернути світло в домівки майже 140 тисяч родин Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та Києва.