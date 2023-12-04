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Реструктуризація боргів – це частина національної стратегії, яку може використати «Укренерго» – економіст

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Реструктуризація боргів – це частина національної стратегії, яку може використати «Укренерго» – економіст
«Ще до війни треба було вирішувати питання зі збитковістю або перекредитовуванням державних компаній»
фото з відкритих джерел

Реструктуризація боргів – це світова практика, і «Укренерго» має цим скористатися замість підвищення тарифу на передачу електроенергії – експерт

Реструктуризація боргів це популярна практика, яку використовують країни всього світу для зменшення кредитного навантаження, і «Укренерго» теж може скористатися цим інструментом. Водночас, підвищення тарифів далеко не завжди означає покращення фінансового стану компанії, адже ефективність використання цих коштів має контролюватися. Про таке розповів Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський, коментуючи ініціативу «Укренерго» щодо підвищення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії.

«Ще до війни треба було вирішувати питання зі збитковістю або перекредитовуванням державних компаній, або зменшувати навантаження. І це абсолютно нормальна практика, коли держава в рамках своєї національної стратегії управління національним боргом, – а до державного боргу також зараховуються боргові зобов’язання по державним компаніям або компаніям державного сектора, – реструктуризує борги. Реструктуризація – це нормальний елемент стратегії розвитку компаній», – наголосив економіст.

За його словами, загальнодержавна стратегія управління боргом розробляється Міністерством фінансів, і розраховується на декілька років. І зараз, в умовах війни, реструктуризація боргу – слушна пропозиція, адже просто підвищення тарифу далеко не завжди дає економічну ефективність, якщо компанія має низький рівень корпоративного управління.

«Додатково треба підвищувати і якість корпоративного управління, і ефективність використання наявних коштів. Бо ми ж бачимо періодично в засобах масової інформації ті чи інші корупційні скандали, пов’язані з закупівлями в державному секторі. У сфері державних фінансів, якщо провести якісний глибокий аудит, можна знайти і резерви, і можливості навіть у тих бюджетах, що є – якщо підвищити ефективність використання цих бюджетів», – наголосив Забловський.

Він підкреслив: в нинішніх умовах державним монополістам варто вдатися до реструктуризації замість того, аби підвищувати фінансовий тиск на бізнес.

«Реструктуризація це нормальна і цивілізована практика для управління боргом та реалізації фінансової стратегії. Не треба перекладати всі свої проблеми на кінцевого споживача, використовуючи монопольне становище. Адже, як показала практика, не завжди підвищення тарифів призводить до підвищення операційної ефективності компанії. Тому що питання або було в неефективності використання цих коштів, або банально пов’язано з корупційними оборудками, які теж вимивали ці кошти», – резюмував Забловський.

Як відомо, НКРЕКП попередньо погодила збільшення тарифу на передачу та диспетчеризацію електроенергії для бізнесу. Очікується, що після підвищення тарифів дохід монополіста «Укренерго» виросте до 58,7 млрд грн. Кошти від підвищення будуть спрямовані на погашення кредитів компанії – попри те, що наразі всі українські підприємства проводять реструктуризацію боргів.

У свою чергу головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття бізнесу і загроз економічній безпеці. Тому «Укренерго» має звернутися по фінансову допомогу до міжнародних інституцій, і утримати тарифи на поточному рівні.

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