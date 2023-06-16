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Робота металургії залежить від відкриття портів – операційний директор Метінвесту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Робота металургії залежить від відкриття портів – операційний директор Метінвесту
Олександр Мироненко
фото з відкритих джерел

Через блокування портів до роботи наразі не можуть повернутися тисячі працівників

Розблокування портів є ключовим фактором для відновлення роботи гірничо-металургійного комплексу. Про це розповів операційний директор компанії Метінвест Олександр Мироненко у інтервʼю NV.

За його словами, через блокування портів до роботи наразі не можуть повернутися тисячі працівників.

«Зараз у компанії близько 60 тис. осіб – це саме активний персонал. І близько 3000 осіб перебуває у вимушеному простої. Переважно Кривий Ріг, де ГЗК недозавантажені через блокування портів», – пояснив він.

За словами Мироненко, наразі промисловість змогла вибудувати взаємодію із залізницею, та побудувати нові логістичні ланцюжки. Водночас, вартість доставки значно зросла, що стримує відновлення виробництва.

«Є обмеження економічні. Це зростання вартості логістики до нашого кінцевого споживача – середземноморський ринок, північна Африка. Раніше було $30−40 за тонну з урахуванням навантаження і фрахту. Зараз відправлення через порти Польщі – у кілька разів більше», – зауважив Мироненко.

Нагадаємо, раніше американський дипломат Курт Волкер закликав міжнародну спільноту покінчити з російським піратством у Чорному морі та розблокувати морські порти України. Зокрема, він запропонував підготувати програми страхування для тих компаній, які готові повернутись до співпраці з Україною, і закликав країни НАТО давати військову відповідь у разі, якщо РФ атакуватиме комерційні судна у міжнародних водах Чорного моря – адже це є актом піратства.

Як відомо, Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата в Україні та Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» звернулися до Організації об'єднаних націй (ООН) та Туреччини із закликом забезпечити вільне судноплавство у Чорноморському регіоні. У разі ж, якщо РФ не погодиться, до її кораблів пропонують застосовувати такі ж інспекції, як і до українських – адже вони можуть перевозити військові вантажі.

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