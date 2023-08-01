Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки – керівник «Укрметалургпрому»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки – керівник «Укрметалургпрому»
Українське зерно виявилось дуже важливим для світу
фото з відкритих джерел

Розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни

Розблокування українських портів для всіх вантажна портів є найбільшим та найважливішим кроком для відновлення вітчизняної економіки. Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков. 

Він звернув увагу на те, що морська блокада, до якої вдалась країна-агресор з самого початку війни суперечить всім міжнародним законам, оскільки мова йде про цивільні судна та вантажі. «Це взагалі технологія Середньовіччя, коли брали в облогу міста і таким чином голодом змушували їх мешканців здаватися. Сьогодні вона суперечить всім міжнародним законам. Міжнародна спільнота повинна на це відреагувати, тому що головна складова світової економіки це торгівля, а більша частина торгівлі йде морем, і це дуже поганий прецедент», – переконаний О.Каленков.

Укладена минулого року зернова угода, на його думку, дозволила вивезти частину української агропродукції, але створила ситуацію на користь країні-агресору: «Звісно не можна говорити про те, що це якось «відбілило» рф, але щонайменше з нею розмовляють і це частково легітимізує її абсолютно необґрунтовані претензії. Зернова угода була укладена у вкрай вимушеній ситуації, коли до голови був приставлений пістолет і тому її не можна назвати угодою у повному розумінні цього слова».

Тому продовження зернової угоди також буде більше грати на руку росії, переконаний Каленков. «Це додаткові кошти для російського бюджету на купівлю зброї, тому для нас це є невигідним. Це дуже поганий прецедент, коли агресору йдуть на зустріч і рахуються з його претензіями. Саме в цьому і полягає головний ризик», – сказав він.

Президент «Укрметалургпрому» переконаний, що вихід рф з угоди та посилення з її боку ескалації конфлікту у вигляді обстрілів українських портів є можливістю для України та її закордонних партнерів повернути країну-агресора до виконання з її боку міжнародних правил.

Каленков вказав, що у питанні розблокування портів для всіх вантажів є дві складові – безпекова та економічна. «Щодо першої – це надати нам більше засобів ППО, а також мінні тральщики та катери. Що стосується економіки, то це створення фонду для перестрахування ризиків страхових компаній і збільшення тиску санкційного тиску на рф. Це створить тиск на Російську Федерацію і спонукатиме її повернутися до міжнародних правил», – додав президент «Укрметалургпрому».

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Теги: торгівля зерно порт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові човни Туреччини і Великої Британії фактично позбавлять Росію можливості робити якісь провокації
Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів – експерт
Вчора, 16:13
Росія намагається ускладнити відновлення роботи зернових коридорів
Розвідка назвала мету атаки РФ на українські порти
24 липня, 18:54
Володимир Зеленський взяв онлайн-участь у 14-му щорічному Аспенському безпековому форумі
Відновлення зернової угоди і зброя для України: виступ Зеленського на Aspen Security Forum
22 липня, 11:04
Лукашенко хоче купити зерно у Росії
«Завжди знадобиться»: Лукашенко вирішив терміново рятувати російське зерно
21 липня, 15:17
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня
20 липня, 21:00
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна
20 липня, 00:30
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
19 липня, 03:53
Судна, які перевозять зерно, можуть бути застраховані
Що буде із «зерновою угодою» після виходу Росії: пояснення Мінагрополітики
18 липня, 08:31
Фермери Ірландії непокояться через ціни на зерно
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
13 липня, 16:14

Бізнес

Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки – керівник «Укрметалургпрому»
Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки – керівник «Укрметалургпрому»
«Час сповідатися». Бізнес-омбудсмен закликав українських підприємців виходити з тіні
«Час сповідатися». Бізнес-омбудсмен закликав українських підприємців виходити з тіні
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
Україна заблокувала обмінники, які використовували російські платіжні системи
Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств
Бізнес-омбудсмен розповів про проблеми релокованих підприємств
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Чи є життя без експорту зерна? Експерт дав прогноз для українських фермерів
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці
Бізнес-омбудсмен закликав обрати повноцінних керівників Податкової та Митниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
56K
Зерновий коридор. Кремль сам себе загнав у пастку
30K
Контрнаступ: ISW повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на півдні
30K
Ворог біля воріт резиденції Зеленського? Хто сховався у пансіонаті «Гута»
21K
Харлан розповіла, що сказала російській фехтувальниці після перемоги
20K
Хто фінансує війну Путіна? Дослідники оприлюднили список олігархів РФ
12K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

ЗСУ потужно вдарили по озброєнні РФ: Генштаб повідомив про ворожі втрати
Сьогодні, 07:05
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 1 серпня
Сьогодні, 05:22
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Білоруська опозиція передала до суду в Гаазі докази депортації українських дітей
29 липня, 07:37
Новий очільник Мінкульту, «бавовна» в Росії. Головне за 28 липня
28 липня, 21:00
Окупанти відмовляються воювати, бо бояться контрнаступу ЗСУ. Зведення Генштабу
28 липня, 19:24

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту