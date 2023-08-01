Розблокування портів є найважливішим кроком для відновлення економіки – керівник «Укрметалургпрому»

Розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни

Розблокування українських портів для всіх вантажна портів є найбільшим та найважливішим кроком для відновлення вітчизняної економіки. Таку думку висловив президент Об'єднання підприємств «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

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Він звернув увагу на те, що морська блокада, до якої вдалась країна-агресор з самого початку війни суперечить всім міжнародним законам, оскільки мова йде про цивільні судна та вантажі. «Це взагалі технологія Середньовіччя, коли брали в облогу міста і таким чином голодом змушували їх мешканців здаватися. Сьогодні вона суперечить всім міжнародним законам. Міжнародна спільнота повинна на це відреагувати, тому що головна складова світової економіки це торгівля, а більша частина торгівлі йде морем, і це дуже поганий прецедент», – переконаний О.Каленков.

Укладена минулого року зернова угода, на його думку, дозволила вивезти частину української агропродукції, але створила ситуацію на користь країні-агресору: «Звісно не можна говорити про те, що це якось «відбілило» рф, але щонайменше з нею розмовляють і це частково легітимізує її абсолютно необґрунтовані претензії. Зернова угода була укладена у вкрай вимушеній ситуації, коли до голови був приставлений пістолет і тому її не можна назвати угодою у повному розумінні цього слова».

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Тому продовження зернової угоди також буде більше грати на руку росії, переконаний Каленков. «Це додаткові кошти для російського бюджету на купівлю зброї, тому для нас це є невигідним. Це дуже поганий прецедент, коли агресору йдуть на зустріч і рахуються з його претензіями. Саме в цьому і полягає головний ризик», – сказав він.

Президент «Укрметалургпрому» переконаний, що вихід рф з угоди та посилення з її боку ескалації конфлікту у вигляді обстрілів українських портів є можливістю для України та її закордонних партнерів повернути країну-агресора до виконання з її боку міжнародних правил.

Каленков вказав, що у питанні розблокування портів для всіх вантажів є дві складові – безпекова та економічна. «Щодо першої – це надати нам більше засобів ППО, а також мінні тральщики та катери. Що стосується економіки, то це створення фонду для перестрахування ризиків страхових компаній і збільшення тиску санкційного тиску на рф. Це створить тиск на Російську Федерацію і спонукатиме її повернутися до міжнародних правил», – додав президент «Укрметалургпрому».

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.