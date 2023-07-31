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Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів – експерт
Військові човни Туреччини і Великої Британії фактично позбавлять Росію можливості робити якісь провокації
фото з відкритих джерел

Останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні по відношенню до РФ

Країни НАТО можуть допомогти Україні забезпечити безпеку торгових суден, і таким чином розблокувати морські порти для всіх видів експорту. Про це заявив кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

«Якщо ми згадаємо історію, взагалі що передувало чорноморській зерновій ініціативі? Передумала пропозиція Великої Британії про те, що військові човни флоту цієї країни будуть забезпечувати поставки зерна до інших країн. Я не виключаю, що Великобританія та Туреччина формально будуть виконувати угоду з Україною, яка також і з ООН», – пояснив Ус.

За його словами, позиція цих країн може вплинути на позицію Росії, яка не посміє завдавати ударів по членам НАТО.

«Варіант з Великою Британією фактично буде означати повну деблокаду портів України. Військові човни Туреччини і Великої Британії фактично позбавлять росію можливості робити якісь провокації, просто тому, що ці провокації для неї можуть завершитися якимсь дуже неприємним військовим зіткненням», – переконаний експерт.

Він нагадав, що останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні по відношенню до РФ, тож для Росії нагнітання ситуації може закінчитися протистоянням з цією країною.

«Фактично робиться декілька заяв одна за одною, які дуже чітко дають зрозуміти, що Туреччина стає більш агресивнішою. Для росії це зростання агресивності Туреччини може закінчитися реальним конфліктом з однією з країн НАТО, з другою армією НАТО», – резюмував Ус.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.

Теги: Туреччина зерно росія НАТО

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