Країни НАТО можуть допомогти Україні з повним розблокуванням портів – експерт

Останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні по відношенню до РФ

Країни НАТО можуть допомогти Україні забезпечити безпеку торгових суден, і таким чином розблокувати морські порти для всіх видів експорту. Про це заявив кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту економічних досліджень Іван Ус.

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«Якщо ми згадаємо історію, взагалі що передувало чорноморській зерновій ініціативі? Передумала пропозиція Великої Британії про те, що військові човни флоту цієї країни будуть забезпечувати поставки зерна до інших країн. Я не виключаю, що Великобританія та Туреччина формально будуть виконувати угоду з Україною, яка також і з ООН», – пояснив Ус.

За його словами, позиція цих країн може вплинути на позицію Росії, яка не посміє завдавати ударів по членам НАТО.

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«Варіант з Великою Британією фактично буде означати повну деблокаду портів України. Військові човни Туреччини і Великої Британії фактично позбавлять росію можливості робити якісь провокації, просто тому, що ці провокації для неї можуть завершитися якимсь дуже неприємним військовим зіткненням», – переконаний експерт.

Він нагадав, що останнім часом Туреччина зробила ряд кроків, які можна трактувати як агресивні по відношенню до РФ, тож для Росії нагнітання ситуації може закінчитися протистоянням з цією країною.

«Фактично робиться декілька заяв одна за одною, які дуже чітко дають зрозуміти, що Туреччина стає більш агресивнішою. Для росії це зростання агресивності Туреччини може закінчитися реальним конфліктом з однією з країн НАТО, з другою армією НАТО», – резюмував Ус.

Раніше Федерація роботодавців транспорту України опублікувала дослідження, у якому зазначила, що розблокування експорту через морські порти стане фундаментом для відновлення економіки нашої країни та безпеки у цілому регіоні. Це дасть Україні 10% до ВВП та 135 млрд грн податкових надходжень, а також дозволить відновити понад 500 тисяч робочих місць.