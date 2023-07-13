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Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українське зерно розлютило фермерів в Ірландії
Фермери Ірландії непокояться через ціни на зерно
фото: Getty Images

Фермери закликали міністра сільського господарства Ірландії відповісти про те, що буде із цінами на збіжжя

Фермери Ірландії дуже не задоволені зростанням імпорту українського зерна і погрожують протестами. Про це пише ірландський портал Independent.

Аграрії закликали міністра сільського господарства Ірландії Чарлі МакКоналога відповісти на те, що буде із цінами на зерно.  Поки що ситуацію у місцевій пресі описали як «зростаюче занепокоєння» щодо імпорту з України.

Представник міністерства сільського господарства Ірландії Шинн Фейн Клер Керрейн минулого тижня висловила стурбованість тим фактом, що імпортоване українське зерно коштує дешевше, ніж поточна ринкова ціна на ірландське зерно. «Зі мною зв’язалися кілька землеробів та ірландських виробників зерна, які дуже стурбовані тим, що цей імпорт означатиме для сектора», – сказала вона. Вона додала, що це навіть може призвести до протестів аграріїв.

Independent констатує, що серед фермерів у Центральній та Східній Європі зростає обурення через потік дешевого імпорту українського зерна, звільненого від митних зборів до червня 2024 року, що негативно вплинуло на ціни та продажі місцевих виробників.

Видання пише, що Україна є великим виробником та  експортером зерна, але виробництво різко впало після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Завдяки зерновому коридору близько половини її сільськогосподарського експорту відправляється через чорноморські порти, чверть проходить через дунайські порти, а чверть через західний кордон. 

Цього місяця Адміністрація морських портів повідомила, що у травні три українські порти на Дунаї експортували рекордні три мільйони тонн продовольства. 

«Оскільки Росія фактично блокує роботу зернового коридору, ми повинні бути готові прийняти майже весь обсяг експорту нового врожаю через дунайські порти», – заявив минулого тижня заступник начальника Адміністрації морських портів України Дмитро Барінов.

Нагадаємо, Організація Об’єднаних Націй і Туреччина уклали угоду між Москвою та Києвом у липні минулого року щодо безпечного проходження чорноморського зерна, щоб допомогти подолати глобальну продовольчу кризу, яка погіршилася через вторгнення Росії до її сусіда та блокаду українських чорноморських портів.

Москва погрожує не продовжувати угоду після 18 липня, якщо не буде виконано низку вимог, включаючи усунення перешкод для російського експорту зерна та добрив. 

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президентові Росії Володимиру Путіну підключити підсанкційний Россільгоспбанк до системи SWIFT в обмін на продовження зернової угоди.

За даними джерел агентства, Гутерріш запропонував Путіну, щоб Росія продовжила операцію щодо чорноморського зерна на кілька місяців, давши ЄС час для підключення дочірньої компанії Россільгоспбанку до SWIFT.

Гутерріш направив Путіну листа, в якому запропонував шляхи подальшого полегшення російського експорту продовольства та добрив та забезпечення продовження поставок українського зерна Чорним морем, заявив напередодні представник ООН.

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Теги: імпорт Ірландія зерно Україна кордон обмін

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