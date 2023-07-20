Міноборони відповіло на шантаж Кремля, €20 млрд для України. Головне за 20 липня

Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство

Міноборони відповіло на шантаж Кремля, Євросоюз надасть Україні до €20 млрд на оборонні потреби, США ввели нові санкції проти РФ. «Главком» зібрав у добірку новини 20 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Міноборони відповіло на шантаж Кремля

Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для усього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що розташовані на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

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Євросоюз надасть Україні до €20 млрд на оборонні потреби

Європейський союз протягом наступних чотирьох років виділятиме до € 5 млрд на рік на оборонні потреби України. Кошти будуть надані через «спеціальну секцію» в межах Європейського фонду миру.

США ввели нові санкції проти РФ

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили банки, фізичні особи та промислові підприємства.

Світові ціни на пшеницю за три дні підскочили на 11%

В усьому світі зростають ціни на пшеницю – за останні три дні вони підскочили вже більш ніж на 11%. До подорожчання призвело рішення Росії шантажувати планету голодом: окупанти оголосили про вихід із зернової угоди й відразу почали атакувати портову інфраструктуру України.

Агентство Bloomberg наголошує, що Чорне море є ключовим маршрутом для експорту сільськогосподарської продукції як з України, так і з РФ. Саме тому ціни на продовольство злітають.

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Комітет Ради ухвалив рішення щодо англійської мови

Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно рекомендував Верховній Раді підтримати у першому читанні законопроєкт №9432, який визначає англійську мовою міжнародного спілкування в Україні, а також містить пакет рішень для доступності її вивчення.

Зазначається, що ухвалення закону допоможе досягти корисних змін одразу на кількох напрямках.

Євроінтеграційні прагнення: нинішня політика ЄС спрямована на те, щоб кожен громадянин європейської спільноти володів, як мінімум, двома іноземними мовами. Подолання мовного бар'єра: на 2021 рік ми на 40 місці (зі 112) в English Proficiency Index. Бізнес: В опитуванні 2016 року понад 70% компаній у 28 неангломовних країнах зазначили, що знання англійської мови важливо для їхнього бізнесу.

Також комітет зняв антиукраїнські норми із законопроєкту про англійську мову.