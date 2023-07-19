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«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Дуже жалюгідно»: Фінляндія прокоментувала вихід Росії з «зернової угоди»
фото з відкритих джерел

МЗС Фінляндії заявила, що необхідно знайти альтернативні шляхи вивезення зерна з України

Рішення Росії вийти з Чорноморської зернової угоди було «дуже жалюгідним», оскільки це посилить продовольчу безпеку в усьому світі, заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, передає CNN.

«Ми просто повинні знайти альтернативні шляхи вивезення зерна з України на ринки тим людям, які найбільше цього потребують», – сказала вона.

Нагадаємо, 17 липня Кремль заявив, що припиняє зернову угоду

Зокрема канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відмова Росії продовжити угоду, яка дозволяла Україні експортувати зерно зі своїх чорноморських портів протягом останнього року, означає поганий сигнал для решти світу.

Також стало відомо, що після того, як Кремль офіційно оголосив, що виходить із «зернової угоди», Росія продовжує експортувати продовольство та отримувати за це рекордні прибутки. Від початку повномасштабної агресії РФ ціни на продовольство зросли на 22%, а за останню добу стрибнули ще більше.

До слова, Росія також скасовує гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі, а також виходить зі Спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення «зернової угоди». Кремль заявив, що Захід нібито не виконує «обіцяних домовленостей» щодо експорту російського аміаку, а також не перепідключає «Россільгоспбанк» до системи Swift.

Теги: росія міністр зерно Олаф Шольц Україна

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