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Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Польща закриє кордон з Україною, якщо ЄС не продовжить заборону на імпорт зерна
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький
фото з відкритих джерел

Відповідно до рішення Європейської комісії, Польща має знову відкрити кордон для імпорту зернових з України 15 вересня

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив у середу, що Польща не буде відкривати кордон для зернових продуктів з України після 15 вересня, якщо на той момент спливе термін мораторію Європейської комісії на імпорт українського зерна. Про це повідомляє агенція РАР.

Прем'єр-міністр Польщі нагадав, що відповідно до рішення Європейської комісії, Польща має знову відкрити кордон для імпорту зернових з України 15 вересня, тобто менше ніж за два місяці.

«Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити… регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі», – сказав він.

Він наголосив, що цей крок Варшава ухвалює «не проти українців», а «для польських фермерів».

Моравецький підкреслив, що закриття кордону стосуватиметься не лише зернових продуктів, а й інших сільськогосподарських товарів.

Він також зазначив, що поляки заробляють на транзиті, і це не загрожує дестабілізацією внутрішнього ринку, тому Польща полегшує цей експорт і робить транзит можливим.

Раніше повідомлялося. що Угорщина, Болгарія, Польща, Румунія і Словаччина закликають Єврокомісію продовжити заборону на імпорт українського зерна. Члени ЄС хочуть, щоб Єврокомісія продовжила заборону на імпорт української сільгосппродукції в ці країни після 15 вересня, коли закінчуються чинні обмеження.

Нагадаємо, Європейська комісія 5 червня продовжила обмеження на імпорт шістьох видів української агропродукції, скасувавши натомість заборону на ввезення інших 11-12 груп товарів. 

Як відомо, Європейська комісія послабила обмеження на імпорт українських агротоварів до п'яти європейських країн та пообіцяла поступово їх скасувати. 

Водночас Румунія заявила, що проситиме Єврокомісію продовжити обмеження на імпорт зерна з України до кінця поточного року.

Теги: Польща експорт імпорт зерно транзит Україна

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