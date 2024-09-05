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«Сталевий фронт» Ахметова передав СБУ 10 пікапів для потреб фронту

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Сталевий фронт» Ахметова передав СБУ 10 пікапів для потреб фронту
«Сталевий фронт» продовжуватиме надавати допомогу українським силовим структурам, щоб забезпечити їх усім необхідним для перемоги
фото: «Сталевий фронт»

Техніка допоможе спецпідрозділам СБУ ефективніше виконувати завдання на передовій

Мілітарна ініціатива «Сталевий фронт», заснована українським бізнесменом Рінатом Ахметовим, передала 10 пікапів для потреб спецпідрозділів Служби безпеки України. Загальна вартість переданої техніки становить 4,8 мільйона гривень.

Представник ініціативи «Сталевий фронт», керівник проєктного офісу генерального директора Групи «Метінвест» Олександр Водовіз зазначив, що передача автомобілів є частиною постійної підтримки українських військових та спецслужб у боротьбі з російською агресією.

Олександр Водовіз та українські воїни
Олександр Водовіз та українські воїни

«Ці автомобілі ми привозили з Європи, ми їх ремонтували, робили повний техогляд для того, щоб автомобілі ще довго служили, і хлопці могли виконувати на них бойові завдання. Ми розуміємо важливість мобільності та швидкої реакції на полі бою. Ці пікапи допоможуть нашим захисникам виконувати завдання з максимальною ефективністю», – наголосив Водовіз.

Він додав, що «Сталевий фронт» продовжуватиме надавати допомогу українським силовим структурам, щоб забезпечити їх усім необхідним для перемоги.

Автомобілі вже передано в одну з гарячих точок, де їх використовуватимуть для підтримки оперативних дій СБУ та забезпечення мобільності підрозділів на передовій.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, започаткована відомим українським бізнесменом Рінатом Ахметовим. Метою цієї ініціативи є підтримка Збройних сил України та інших силових структур у боротьбі проти російської агресії. Загальна сума, яку Рінат Ахметов направив на допомогу Україні, перевищує 10 млрд грн.

Теги: фронт пікапи Рінат Ахметов

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