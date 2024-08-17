Росіяни заявили, що обезголовили українського воїна. Прокуратура почала розслідування

За фактом поширення відео з обезголовленням, імовірно, українського захисника розпочато розслідування

Росіяни поширили відео, на якому демонструють голову нібито українського військового, насаджену на кіл

У мережі розповсюдилося відео, на якому, ймовірно, є обезголовлений український воїн. Українські правоохоронці розпочали розслідування. Про це повідомив Офіс генерального прокурора в телеграм-каналі.

Учора, 16 серпня, у соцмережах поширилося відео, на якому росіяни демонструють голову нібито українського військового, яку насадили на кіл.

У межах розслідування правоохоронці перевіряють цю інформацію та пов'язані з нею обставини.

«Поширення представниками Росії такого відео ще раз свідчить про їхню повну зневагу до норм і принципів міжнародного гуманітарного права», – наголосив Офіс генпрокурора.

Досудове розслідування розпочато за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, що відповідальність за обезголовлення, ймовірно, українського воїна, на себе взяла 155 окрема гвардійська бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Російської Федерації.

До відома, російські окупанти катують українських військовополонених, починаючи з перших допитів. При цьому практика тортур у російському полоні є «широко поширеною і систематичною».

Раніше повідомлялося, що уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через появу в мережі фотографії з імовірним тілом українського військовополоненого, якому російські окупанти відрізали голову й кінцівки.