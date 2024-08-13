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Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 133 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

На Покровському напрямку від початку цієї доби, точилося 50 боїв

За добу російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами, та 58 авіаударів, скинувши 82 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 418 дронів-камікадзе та здійснили понад 3300 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 133 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Ворог також активний на Лиманському та Куп'янському напрямках.

На Харківському напрямку

Ворог три рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Тихого та Вовчанська, де наразі продовжуються два бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень, зокрема, біля Берестового, Стельмахівки, Глушківки, Новоосинового, Синьківки, Петропавлівки, Кругляківки та Андріївки. Одинадцять зіткнень завершено, одне триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Упродовж дня російські загарбники 25 разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Тернів та Торського. Наші захисники відбили 24 атаки, ще одна – продовжується.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Під час бойових зіткнень оборонці української землі відбивали чотири ворожі штурми у районах Верхньокам’янського та Спірного, де досі триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Точилося сім боїв поблизу Часового Яру та Богданівки, два з яких продовжуються до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Росіяни 10 разів атакували українські війська біля Залізного, Торецька та Нью-Йорка. Дев’ять боєзіткнень – завершено, одне – досі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, точилося 50 боїв неподалік населених пунктів Калинове, Суха Балка, Єлизаветівка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Гродівка, Миколаївка, Желанне, Скучне, Пантелеймонівка, Тимофіївка, Новожеланне та Птиче. Сили оборони відбили 43 атаки, сім ще продовжуються.

За уточненою інформацією, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 236 окупантів, 88 з них - безповоротно. Також знищено бліндаж самохідну гаубицю 2С19 та три одиниці автотранспорту. Крім цього, пошкоджено танк, три артилерійські системи, міномет 2Б11 та три одиниці автотранспорту.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

Ворог вісім разів атакував наші позиції поблизу Парасковіївки, Калинового, Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Шість боєзіткнень завершено, два – тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Противник здійснив шість наступальних дій у бік Водяного, Костянтинівки та Вугледару. Три атаки досі продовжуються. Ситуація під контролем українських захисників.

На Оріхівському напрямку

Два ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Новоандріївки не мали успіху.

Карта бойових дій в Україні станом на 13 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Ворог також зазнав поразки, шість разів атакуючи оборонні рубежі українців.

На інших напрямках ситуація особливих змін не зазнала.

Нагадаємо, триває 992-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
Теги: війна Генштаб фронт

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