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Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 921-й день повномасштабної війни в Україні
фото: 32 окрема механізована бригада

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 вересня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

  • особового складу ‒ близько 616300 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 8592 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24) од.,
  • артилерійських систем – 17636 (+22) од.,
  • РСЗВ – 1176 (+0) од.,
  • засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2991 (+14).

Дані уточнюються.

Втрати Росії у війні станом на 1 вересня 2024 року
Втрати Росії у війні станом на 1 вересня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 вересня:

  • у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – три судна, з них два рухалися з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 1 вересня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 1 вересня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 920-й день повномасштабної війни в Україні

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Теги: втрати Генштаб фронт війна ЗСУ

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