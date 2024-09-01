Втрати ворога станом на 1 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1350 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 1 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 1 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 616300 (+1350) осіб,
- танків ‒ 8592 (+10) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 16760 (+24) од.,
- артилерійських систем – 17636 (+22) од.,
- РСЗВ – 1176 (+0) од.,
- засоби ППО ‒ 940 (+0) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14507 (+36),
- крилаті ракети ‒ 2557 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23881 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2991 (+14).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 1 вересня:
- у Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – два судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – три судна, з них два рухалися з протоки Босфор.
Нині триває 920-й день повномасштабної війни в Україні
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