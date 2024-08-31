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Аналітик Forbes розповів, яку бригаду Україна відправила захищати Покровськ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Аналітик Forbes розповів, яку бригаду Україна відправила захищати Покровськ
На Покровському напрямку точаться важкі бої
фото з відкритих джерел

Бригаду забрали з позицій на півдні

На тлі стрімкого наступу на Покровськ, Україна долучила до цього напрямку одну зі своїх небагатьох наступальних бригад – «Кара-Даг». Про це пише аналітик Forbes Девід Екс.

Повідомляється, що бригада «Кара-Даг» – одна з наступальних бригад Національної гвардії, яку сформували 2014 року. Однак зараз її перекинули на схід, оскільки там тривають найважчі бої.

«Переміщення бригади чисельністю близько 2000 осіб з її звичайних позицій на півдні України на незнайоме поле бою на сході підкреслює терміновість проблем України між Авдіївкою і Покровськом», – ідеться в повідомленні.

За даними російських пропагандистів, у ЗСУ все ще є близько п'яти укомплектованих і добре оснащених бригад у резерві.

«Можливо, Україна «планує розгорнути їх в іншому місці та прагне досягти якогось вирішального удару до того, як фронт у Донбасі повністю завалиться», – написав російський пропагандист Євген Норін.

У Forbes ж зазначають, що цим місцем цілком може бути Курськ, де українське вторгнення вже четвертий тиждень не показує жодних ознак зупинки, вважає Forbes.

«Додаючи сили до Курської області й утримуючи їх від Покровська, лідери України роблять ставку на те, що вигоди від їхнього раптового вторгнення на півночі мають більше значення для результату війни, ніж їхні потенційні втрати на сході. Це надзвичайно ризикована гра», – сказано у статті.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на одному із найгарячіших напрямків фронту – Покровському, тривають жорсткі бої, росіяни за будь-яку ціну хочуть прорвати оборону ЗСУ. 

За його словами, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово. Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.

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Теги: Україна Forbes фронт пропагандист втрати

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