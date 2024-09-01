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Сили оборони призупинили просування на Курщині. Аналіз ISW

Єлизавета Жабська
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Сили оборони призупинили просування на Курщині. Аналіз ISW
Українські військові повідомили, що вразили російську понтонну переправу через річку Сейм
фото: Associated Press

Росіяни передислокували кілька підрозділів із Покровського напрямку до Курської області

У суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів не було. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела стверджували, що українські сили проводили атаки:

  • на південний захід від Коренева в районі Комарівки та Червоножовтневого;
  • на південь від Коренево у районі Снагоста;
  • на схід від Коренева в районі Матвіївки та Крем'яного;
  • на північний захід від Суджі в районі Бахтинки та Малої Локні;
  • на північ від Суджі в районі Камишівки та Кіріївки;
  • на північний схід від Суджі в районі Нечаєва та Мартинівки;
  • на південь від Суджі у районі Плехово;
  • на південний схід від Суджі в районі Бірки та Черкаської Конопельки.

Деякі російські блогери стверджували, що війська РФ витіснили українців із Нижньої Парової (на північний схід від Суджі). Утім, ще один блогер зауважив, що поселення є спірною «сірою зоною».

Російські джерела стверджували, що війська РФ повернули собі 1,5 кілометра території біля Коренева і витіснили ЗСУ з Нечаєва.

Українські сили безпілотних систем повідомили, що їхні безпілотники та реактивна артилерія провели спільну місію та вразили російську понтонну переправу через річку Сейм, ймовірно, у районі Глушково.

Повідомляється, що підрозділи загону «Каштан» (чеченський спецназ Ахмат), загону Арбат (російський добровольчий корпус), 1427-го мотострілецького полку (територіальні війська) та невказані осетинські добровольчі підрозділи діють поблизу Нечаєва. Також зазначається, що в Курській області діють підрозділи 810-ї бригади морської піхоти (Чорноморський флот), 11-ї та 83-ї повітряно-десантних бригад (ВДВ), 56-го полку ВДВ (7-я дивізія ВДВ) та загону Шир (Російський добровольчий корпус).

За даними ISW, російське військове командування, можливо, передислокувало обмежені підрозділи, призначені для посилення наступальної операції на Покровському напрямку, для захисту від українського вторгнення в Курську область. А отже оперативний тиск від українського вторгнення в Курську область впливає на російські операції в усіх секторах.

Нагадаємо, що увага всього світу четвертий тиждень прикута до Курської операції Сил оборони України. Попри те, що з'являються повідомлення про можливий обмін Курської області на тимчасово окуповані українські території, зараз це питання обговорювати зарано, сказав міністр оборони України Рустем Умєров.

Також повідомлялося, що попри те, що Суджа розташована в тилу, росіяни стирають її з лиця землі: закидають керованими авіаційними бомбами (КАБами), обстрілюють артилерією і дронами-камікадзе.

До слова, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вперше відреагував на наступ України на території Росії і заявив, що операція ЗСУ у Курській області є законною. 

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Теги: Курщина війна фронт

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