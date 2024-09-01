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Бої за Часів Яр: скільки відсотків міста контролюють росіяни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Бої за Часів Яр: скільки відсотків міста контролюють росіяни
Знищений росіянами Часів Яр
фото: Associated Press

Ділянка, підконтрольна загарбникам, практично повністю зруйнована

Станом на сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині Часового Яру Донецької області. Це приблизно 10% міста. Про це повідомив представник пресслужби 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін в етері «Еспресо».

«Я помилково раніше озвучив неправильну інформацію. Росіяни не окупували 40% Часового Яру. Вони не змогли окупувати більше територій міста, ніж це було кілька місяців тому. Сьогодні росіяни утримують лише один мікрорайон у східній частині міста. За даними DeepState, це понад 8% території міста. Точну цифру назвати важко. Утім, приблизно 10% міста росіяни окупували. Якоїсь тактичної переваги ця місцевість їм не дає», – зазначив Полухін.

За його словами, той мікрорайон, який контролюють окупанти, практично повністю ними зруйнований.

«Вони намагаються збиратись у малі піхотні групи й потім проводити штурм наших позицій. Ми ж маємо перевагу в обороні через канал, котрий є достатньо широким і через нього дуже добре проглядаються рухи окупантів», – пояснив представник 24-ї ОМБр.

Нагадаємо, що, за даними американських аналітиків, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

До відома, щонайменше п’ятеро мирних мешканців Часового Яру загинули в результаті російських обстрілів вранці 31 серпня.

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Теги: Часів Яр Донеччина фронт

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