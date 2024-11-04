Сталевий фронт Ахметова виготовив захисні екрани для бронеавтомобілів «Козак»

Першу партію з 18 екранів вже готують для передачі 46 бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ для підвищення захищеності

Ініціатива «Сталевий фронт» Ріната Ахметова продовжує забезпечувати українським військовим захист на передовій. Цього разу інженери створили спеціальні екрани для машин «Козак», призначені для захисту від дронів-камікадзе та уламків боєприпасів. Першу партію з 18 екранів уже готують для передачі 46 бригаді Десантно-штурмових військ, яка активно використовує машини «Козак» у бойових діях.

«Захисні екрани для техніки створені з урахуванням особливостей бойових завдань і специфіки кожної моделі,» – пояснив представник Сталевого фронту. «Ми тісно співпрацювали з військовими інженерами, щоб забезпечити оптимальний рівень захисту і зберегти маневреність машин 'Козак'.»

Машини «Козак» – це серія українських бронеавтомобілів, призначених для транспортування особового складу, виконання бойових завдань і захисту військових у зоні бойових дій. Вони стали популярними в українській армії завдяки своїй мобільності, бронезахисту й адаптованості до умов сучасної війни.

Виготовлені з високоякісної сталі, захисні екрани забезпечують надійний захист для «Козаків» без обмеження мобільності. Завдяки такій конструкції екрани затримують уламки й дрони, мінімізуючи їх контакт із корпусом машини, тим самим зменшуючи ризик пошкодження техніки й загрозу для екіпажу.

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Ініціатива «Сталевий фронт» планує продовжити виготовлення екранів і надалі забезпечувати технікою інші підрозділи ЗСУ. Після успішного впровадження захисних рішень для машин «Козак» компанія розглядає можливість виробництва подібних екранів для іншої техніки за запитом військових.