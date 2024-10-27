Найманці з КНДР уже на трасі «Курськ-Воронеж» – перехоплення розвідки

У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження

Найманців з КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами. Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

27 жовтня 2024 року російські поліцейські на трасі «Курськ-Воронеж» зупинили КамАЗ із цивільними номерами, завантажений північнокорейськими військовими.

У водія, який віз у причепі підкріплення з КНДР, не було бойового розпорядження.

У здобутому ГУР МО черговому радіоперехопленні штабісти 810 окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів pic.twitter.com/r8VhBEtYoS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 27, 2024

У здобутому ГУР МО радіоперехопленні штабісти 810-ї окремої бригади морської піхоти російської окупаційної армії, якій і призначалась північнокорейська підмога з КамАЗу, намагаються з’ясувати, чи є в них на балансі зупинена вантажівка і чому в шофера немає належних паперів.

Раніше повідомлялося, що на Курщину до понеділка перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів.

Нагадаємо, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину.

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.