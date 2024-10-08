Українське МЗС звернулось до африканських найманців армії РФ та запропонувало здаватись

Україна серйозно стурбована триваючою протиправною діяльністю Росії із використанням «Африканського корпусу» та інших найманців із африканських країн

Українське Міністерство закордонних справ стурбоване тим фактом, що росіяни використовують найманців із Африки у війні проти України, адже вони тим самим дестабілізують ситуацію у різних африканських країнах. В МЗС порадили африканським найманцям у російському війську звертатись до проєкту «Хочу жить». Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Російські найманці завдають непоправної шкоди стабільності та безпеці країн Африканського континенту, підживлюють внутрішні протиріччя та конфлікти, спричиняють збільшення людських втрат, займаються незаконним видобутком і експропріацією цінних корисних копалин цих держав з метою фінансування загарбницької війни РФ проти України», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що громадяни з Африки та Близького Сходу, яких Росія обманом або примусом залучає до війни проти України, часто потрапляють у полон. У відомстві закликали таких іноземців уникати служби в російській армії, а в разі відправки на фронт скористатися ініціативою «Хочу жить» , добровільно здатися Збройним силам України та зберегти своє життя. МЗС засудило використання Росією найманців з цих країн як «гарматне м'ясо» у війні проти України.

«Закликаємо уряди дружніх країн Африки та Близького Сходу публічно засудити такі дії Росії та вжити усіх можливих заходів, аби припинити цю злочинну практику», – підсумувалиу міністерстві.

Нагадаємо, раніше українське ГУР заявляло, що найманці з південно-азійської країни масово втікають з окупаційної армії РФ у зв’язку з низкою причин, серед яких: невиплата обіцяних грошей, жорстоке ставлення польових командирів, величезні втрати у штурмах.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська сторона активно вербує іноземців. Переважно це вихідці із бідних країн, яким Путін обіцяє громадянство та достойну оплату за їхні воєнні злочини проти українського народу. Однак, за словами пресслужби Головного управління розвідки МО України, більшість найманців із Сирії вже ніколи не повернуться додому.

Нагадаємо, стало відомо, що 27 квітня на Донеччині кубинські найманці у складі російської армії ліквідували свого командира за принизливе ставлення.