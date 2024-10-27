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Від Білорусі до Сомалі: хто, крім бійців КНДР, воює на боці Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Від Білорусі до Сомалі: хто, крім бійців КНДР, воює на боці Росії
Полонений найманець із Сомалі
фото: скріншот із відео

Найманці зазвичай не знають нічого про війну, для них це лише швидкий заробіток грошей

Збройні сили України брали в полон найманців із різних країн. Починаючи з пострадянських – Білорусі, Таджикистану, – і до екзотичних африканських, як от Сомалі. Про це в коментарі ТСН.ua розповів офіцер бригади «Рубіж» Максим Таран.

За його словами, такі найманці, зазвичай, не знають нічого про війну, для них це лише швидкий заробіток грошей.

«У цьому плані північнокорейські військові більш небезпечні, бо вони принаймні військові, уже мають підготовку і якесь злагодження між собою. Навіть якщо вони не знають російської мови й суті цієї війни, в певних умовах вони можуть просто битися за виживання і взаємодіяти між собою. Тому, якщо вони дійсно направлені на війну, імовірно, їх не берегтимуть, відправлять на передову, і тоді скоро ми їх побачимо наочно», – каже Максим Таран.

Нагадаємо, найманців із КНДР росіяни везуть на фронт вантажівками з цивільними номерами.

Раніше повідомлялося, що на Курщину до понеділка перекинуть п’ять тисяч північнокорейських солдатів. 

Крім того, США не знають, з якою метою війська КНДР прибули на Курщину. 

До слова, Північна Корея найближчим часом направить до Росії другу групу військ. Про це пише Bloomberg із посиланням на документи південнокорейської розвідки.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї вважає, що Північна Корея вже відправила до Російської Федерації приблизно 3 тис. військових, щоб підтримувати російських окупантів у війні проти України.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

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Теги: полон документи військові Сомалі Північна Корея Володимир Зеленський президент фронт росіяни

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