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Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Ситуація на фронті
фото з відкритих джерел

Окупанти штурмують біля Богоявленки та на Покровському напрямку

Минулої доби противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта боїв
Карта боїв
Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 142 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніше ворог атакує біля Покровська та Курахового

На Харківському напрямку

Ворог двічі атакував неподалік Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 1
фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

Агресор протягом дня 20 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. Сімнадцять атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 2
Фото: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 15 разів в районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться два боєзіткнення, решту - наші воїни зупинили.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 3
Фото: deepstatemap

На Краматорському напрямку

Активність ворога з початку доби склала чотири бойових зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 4
Фото: deepstatemap

На Торецькому напрямку

Наші війська відбивали п’ять атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 5
Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Отримали жорстку відсіч від наших захисників.
Противник зазнає значних втрат – за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них – безповоротно. Знищено один танк, три автомобілі та стільки ж артсистем, також пошкоджено чотири бойових броньованих машини, одна з яких – бойова машина підтримки танків «Термінатор».

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 6
Фото: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Ворог 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де українські захисники відбили 32 атаки, чотири боєзіткнення тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 7
Фото: deepstatemap

На Времівському напрямку

Наші війська відбили п’ять атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще три штурми тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 8
Фото: deepstatemap

На Придніпровському напрямку

Противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми позицій українських воїнів.

Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року фото 9
Фото: deepstatemap

За ефективну та професійну бойову роботу слід відзначити воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, які ефективно знищують ворога, завдають йому непоправних втрат в живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 978-й день повномасштабної війни в Україні.

 

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Теги: Генштаб машини ворог війна ЗСУ Донбас росіяни

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Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 28 жовтня 2024 року
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