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Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною – Financial Times

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Солдати КНДР перебувають за 50 км від кордону з Україною – Financial Times
В українській розвідці ставлять під сумнів боєздатність солдатів КНДР, перекинутих до Курщини
фото: Korea News Service via AP

Розгортання північнокорейських військових посилить 50-тисячне російське угруповання, яке останніми днями активізувало зусилля з відновлення контролю над Курською областю РФ

Близько 3 тис. північнокорейських військовослужбовців були перевезені до Курської області РФ. Транспортували цей контингент цивільними вантажівками. Про це повідомляє Financial Times із покликанням на високопоставлених представників української розвідки.

Так, один із чиновників сказав, що лише кілька сотень із цих 3 тис. були спецпризначенцями, а решта – регулярними військами. У понеділок їх розмістили в казармах приблизно за 50 км від українського кордону, де вони очікували подальших наказів від російського командування.

Очікується, що розгортання північнокорейських військових посилить 50-тисячне російське угруповання, яке останніми днями активізувало зусилля з відновлення контролю над Курською областю РФ. Утім, в українській розвідці ставлять під сумнів боєздатність цього підкріплення: «Вони ніколи раніше не виїжджали зі своєї країни... Вони ніколи не брали участі в реальних бойових діях, і їхній досвід дуже далекий від реалій сучасної війни».

Представник української розвідки зауважив, що північнокорейські війська лише нещодавно вперше побачили різні типи безпілотників-вбивць, які стали повсюдно використовуватися на полі бою. Українські офіційні особи також вважають, що солдати КНДР можуть бути використані Росією як «гарматне мʼясо».

«Чи займалися вони раніше окопною війною? Сумніваюся», – зауважий ще один представник української розвідки.

Старший аналітик з питань оборони в Rand Corporation Скотт Бостон сказав, що така тактика використання північнокорейського контингенту у війні РФ проти України відштовхне Пхеньян від відправки більш якісно підготовлених бійців.

Водночас експерт з питань оборони з Інституту політичних досліджень Асан в Сеулі Ян Ук поставив під сумнів доцільність такої стратегії з огляду на те, що для спільних наступальних операцій потрібна координація між солдатами РФ та КНДР. «Північнокорейці не зможуть розмовляти російською мовою, і обидві армії матимуть дуже різну стратегічну культуру, тому координувати дії з ними, використовуючи їх як «одноразові війська», було б дуже ризиковано і складно. Якби я був російським командувачем, я б використовував [північнокорейців] для оборонних операцій, що вимагало б набагато менше часу на підготовку», – пояснив фахівець.

Один із українських урядовців, коментуючи імовірне використання солдат з Північної Кореї як штурмових військ, заявив, що в такому разі вони будуть піддаватися більшому ризику потрапляння в полон. Це, своєю чергою, зруйнує заперечення Москви і Пхеньяна щодо участі КНДР у війні в Україні.

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: війна Північна Корея фронт Курщина

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