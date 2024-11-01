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Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Нові обмеження швидкості руху на дорогах. Що змінилося з листопада
З листопада на дорогах діятиме обмеження швидкості руху
фото з відкритих джерел

З листопада вступають у дію норми «зимового періоду»

З 1 листопада 2024 року в усіх містах України зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький

За його словами, правила дорожнього руху в Україні залишаються незмінними, однак вступають у дію норми «зимового періоду», коли рівень небезпеки для всіх учасників руху зростає.

Тобто, на тих ділянках доріг у деяких містах України, де раніше дозволена швидкість була до 80 км/год, дорожні знаки замінять на нові, які обмежуватимуть швидкість до 50 км/год.

«У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості – 50 км/год. Таким чином, правила фактично не змінюються, а настає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху», – пояснив Білошицький. 

Крім того, в поліції надали водіям рекомендації, як запобігти ДТП з настанням холодів:

  • використовуйте ближнє світло фар поза населеними пунктами. Це забезпечить для інших водіїв видимість транспортного засобу в умовах туману та раннього настання сутінків;
  • збільшуйте дистанцію між автівками при наближенні до світлофорів та у місцях з інтенсивним рухом;
  • завчасно встановіть зимову гуму, адже це значно покращує зчеплення з дорогою в умовах снігу та ожеледиці;
  • перевірте технічний стан автомобілю. 

Нагадаємо, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. 

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Теги: машини ПДР дорожній рух Олексій Білошицький безпека правила обмеження

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