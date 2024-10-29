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На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Харківщині новоприбулі окупанти вступають у бій самі з собою
Ворог посилює присутність у Харківській області
фото: міноборони РФ (ілюстративне)

На харківському напрямку спостерігається скупчення особового складу противника та прибуття нових підрозділів

Російські війська посилюють присутність у Харківській області, надсилаючи туди підкріплення. Оскільки новоприбулі недостатньо знають місцевість, то трапляються бої між власними підрозділами. Про це повідомив начальник відділення планування штабу 13-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України «Хартія» Антон Баєв в етері «Армія TV».

Військовий зазначив, що на харківському напрямку спостерігається скупчення особового складу противника та прибуття нових підрозділів.

«Ми помічаємо нові групи, які інколи плутають маршрути й навіть вступають у бої між собою, що свідчить про те, що вони ще не знайомі з місцевістю», ‒ пояснив Баєв.

Також українські військові звернули увагу, що екіпірування деяких новоприбулих окупантів відрізняється, воно є сучаснішим, ніж у попередників. Баєв підкреслив, що це вказує на надходження нових підрозділів у зону відповідальності батальйону, а також на зміни у маршрутах переміщення ворога.

Військовий зауважив, що вночі та під час поганої погоди, яка обмежує польоти українських безпілотників, зокрема «Баби-Яги», російські війська намагаються скористатися можливістю для переміщення техніки та обладнання.

Нагадаємо, що, за останніми даними аналітиків ISW, у Курській області українські сили, ймовірно, здійснюють контратакуючі операції. Водночас спостерігається незначне просування російських військ поблизу Куп'янська, на південний схід від Покровська та в районі Вугледара.

Тим часом, як повідомляють партизани, окремі російські підрозділи відмовляються йти в наступ у Запорізькій області. Такі випадки трапляються дедалі частіше.

До слова, естонська розвідка підрахувала, що Росія втратила близько 40 тисяч військовослужбовців пораненими та загиблими на фронті в Україні за жовтень. Це стало результатом інтенсивних штурмів з їхнього боку. 

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Теги: ворог війна Харківщина ЗСУ фронт

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