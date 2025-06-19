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СВАМ може спровокувати економічний колапс в Україні – аналітик

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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СВАМ може спровокувати економічний колапс в Україні – аналітик
фото: depositphotos.com

«Вуглецеве мито» стане додатковим ударом після втрати «торговельного безвізу» – Омельченко

Європейський механізм прикордонного вуглецевого коригування (CBAM), який має повноцінно запрацювати з 2026 року, може завдати нищівного удару по українській економіці. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Це, по суті, ми можемо попасти в економічний колапс. І так в нас економічна ситуація дуже складна», – наголосив експерт, звертаючи увагу на сукупність загроз, які нависли над країною.

За словами Омельченка, вже з 1 липня Україна втрачає режим «торговельного безвізу» з ЄС, що автоматично ускладнить експорт для значної кількості українських підприємств. А у 2026 році – додатковий удар у вигляді CBAM.

«Наступного року Європейський союз вводить механізм CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism, ви знаєте про це, я впевнений. І це означає, що ще додатковий удар по нашій економіці ми можемо і не витримати», – попереджає він.

Фахівець закликає уряд до максимальної відповідальності та дипломатичної активності у переговорах із Брюсселем: «Я думаю, що уряду треба дуже-дуже добре думати».

Нагадаємо, експерти дедалі частіше апелюють до ст. 30 (7) Регламенту CBAM, яка дозволяє зробити виняток для країн, що постраждали від надзвичайних і неспровокованих обставин. Україна, яка протистоїть збройній агресії росії, підпадає під ці критерії.

Теги: експорт Європейський союз

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