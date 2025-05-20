Євросоюз зняв економічні санкції з Сирії

Ще в грудні 2024 року новий лідер Сирії закликав зняти з неї санкції

Каллас: «Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію»

Європейський Союз 20 травня ухвалив рішення скасувати економічні санкції проти Сирії. Як передає «Главком», про це повідомила верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

«Ми хочемо допомогти сирійському народу відбудувати нову, інклюзивну та мирну Сирію. ЄС завжди підтримував сирійців протягом останніх 14 років – і продовжить це робити», – написала вона.

Раніше очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (відомий як Мухаммад аль Джулані) заявив, що країна виснажена війною, тому не є загрозою ані для сусідів, ані для Заходу. Сирійський лідер закликав скасувати санкції щодо Сирії, оскільки їх запроваджували проти режиму Башара Асада, який уже впав.

Також президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір скасувати санкції проти Сирії, які були введені за часів попередньої адміністрації, після падіння режиму Башара Асада. Таку заяву він заявив під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії.

Трамп визнав, що санкції були «жорстокими та руйнівними», але наголосив, що вони «виконували важливу функцію». «Але тепер їхній час проявитися. Тож я кажу: «Удачі, Сирія». Покажи нам щось особливе», – додав він. Згодом Дональд Трамп зустрівся з сирійським лідером Ахмедом аль Шараа.

До слова, Абу Мухаммед аль-Джулані також заявив, що в країні більше не буде обов'язкової військової повинності. Аль-Джулані зазначив, що «всі угруповання в країні будуть розпущені, а зброя залишиться лише в руках сирійської держави». Крім того, глава угруповання повідомив, що нова владакраїни вивчає можливість підвищення зарплат у Сирії на 400%.

Раніше командування збройної опозиції у Сирії виступило із забороною примусового носіння хіджабу для жінок.