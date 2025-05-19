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Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями
Мерц повідомив про посилення санкцій проти РФ
фото: соцмережі Мерца

Канцлер Німеччини запевнив у посиленні санкцій проти Росії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом запевнив у продовженні допомоги Україні, а також в продовженні тиску на Росію задля завершення війни. Про це він написав у соціальній мережі, передає «Главком».

Мерц наголосив, що Штати та Європа будуть підтримувати Україну на шляху до миру.

Мерц: Європа посилить тиск на Москву санкціями фото 1

«Європа і Америка тут дуже єдині: ми будемо тісно супроводжувати Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву через санкції. Ми домовилися про це з президентом США після його переговорів з Путіним», – написав Мерц.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, вже є дати.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати. Ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет. Безумовно, якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде й наступний», підкреслив президент.

Зеленський наголосив, що зараз триває робота над підготовкою санкцій проти РФ від Штатів. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

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Теги: росія санкції Фрідріх Мерц Європейський союз

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