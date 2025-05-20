Євросоюз визначив сферу, якій уріжуть бюджет, заради фінансування оборони

ЄС планує скоротити близько 100 співробітників, ймовірно, у два етапи у 2026 і 2027 роках

Європейська служба зовнішніх дій (EEAS) планує скоротити близько десяти іноземних представництв і звільнити приблизно 100 співробітників на тлі скорочення бюджету: це допоможе спрямувати зекономлені кошти на забезпечення санкцій та оборони. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас 14 травня представила план реформування EEAS топчиновникам Єврокомісії. За інформацією видання, відповідну ініціативу схвалили, тому реформування триватиме протягом наступних двох років.

Одне з джерел Politico зазначило, що скорочення стосуватимуться представництв у країнах, де ЄС більше не відчуває сильного інтересу до присутності значної кількості дипломатів, як-от Білорусь або Лесото.

Водночас EEAS не планує офіційно закривати жодну зі своїх 144 іноземних делегацій. Натомість працівників у близько десяти делегаціях скоротять до основного персоналу – посол і один або два помічники.

Так, близько 100 місцевих співробітників, ймовірно, будуть скорочені у два етапи у 2026 і 2027 роках, зазначив співрозмовник Politico.

EEAS заснували у 2011 році з метою сприяти розвитку та економічному співробітництву. Проте тепер пріоритети блоку зміщуються з допомоги в розвитку до реалізації стратегічних інтересів, як-от забезпечення дотримання санкцій проти Росії та оборонне партнерство, і ресурси планують перенаправити на ці цілі.

Отже, делегації в країнах, які важливі для забезпечення дотримання санкцій – наприклад, у тих, що надають прапори російським суднам «тіньового флоту», – ймовірно, можуть збільшити штат.

Нагадаємо, 14 травня посли Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії. Блок почав підготовку 18-го пакета, однак уже в координації з американськими партнерами. Робота над ним розпочалась після закінчення терміну ультиматуму щодо встановлення 30-денного перемир’я.

Білий дім також підготував кілька варіантів економічного тиску на Росію. Сам Трамп також неодноразово погрожував Кремлю новими санкціями, якщо не буде припинення вогню. Також Державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікується «сильний пакет» санкцій проти РФ від Євросоюзу. За його словами, Україна та країни-партнери працюють із США, щоб Сполучені Штати могли підготувати санкції проти Росії.

До слова, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейський Союз готовий запровадити значно жорсткіші санкції проти Росії, якщо не буде досягнуто реального прогресу в припиненні війни в Україні.