ЄС скасовує «торговельний безвіз» Україною. Названо дату

Дія безмитної торгівлі з ЄС завершиться вже з 5 червня

З 5 червня цього механізму не буде – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не продовжуватиме з Україною «торговельний безвіз», що передбачає безмитну торгівлю з нашою країною. Як інформує «Главком», його словами цитує RMF24.

Він заявив, що Євросоюз не продовжить дію механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачав безмитну торгівлю з Україною. За його словами, з 5 червня безмитна торгівля буде призупинена.

«З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємося до довоєнної ситуації, коли йдеться про прикордонні правила», – наголосив він.

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією, але це не може відбуватися за рахунок польських виробників, особливо фермерів.

«У мене немає з цим проблем, тому що ніхто не скаже мені, що я налаштований проти України, коли мова заходить про російську-українсько війну», – підкреслив Дональд Туск.

Зауважимо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США.

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що непродовження стало б «дуже неправильним сигналом».

Починаючи з 2022 року пільги допомагали підтримувати українську економіку, однак низка країн, зокрема Польща, Угорщина та Франція, виступають проти їх продовження. Вони побоюються, що український імпорт тисне на ціни та шкодить місцевим фермерам. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.

Нагадаємо, у 2024 році Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.