Головна Світ Економіка
search button user button menu button

ЄС скасовує «торговельний безвіз» Україною. Названо дату

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС скасовує «торговельний безвіз» Україною. Названо дату
Дія безмитної торгівлі з ЄС завершиться вже з 5 червня
фото з відкритих джерел

З 5 червня цього механізму не буде – Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не продовжуватиме з Україною «торговельний безвіз», що передбачає безмитну торгівлю з нашою країною. Як інформує «Главком», його словами цитує RMF24.

Він заявив, що Євросоюз не продовжить дію механізму автономних торговельних заходів (ATM), який передбачав безмитну торгівлю з Україною. За його словами, з 5 червня безмитна торгівля буде призупинена.

«З 5 червня цього механізму не буде. Ми повертаємося до довоєнної ситуації, коли йдеться про прикордонні правила», – наголосив він.

Прем'єр-міністр наголосив, що уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією, але це не може відбуватися за рахунок польських виробників, особливо фермерів.

«У мене немає з цим проблем, тому що ніхто не скаже мені, що я налаштований проти України, коли мова заходить про російську-українсько війну», – підкреслив Дональд Туск.

Зауважимо, скасування безмитної торгівлі України з ЄС може мати «справді руйнівні» наслідки, особливо на тлі невизначеності щодо військової підтримки з боку США. 

Термін дії нинішніх торгівельних пільг ЄС, які дозволяють українському експорту вільно надходити на європейський ринок, завершується 5 червня. Міністр фінансів Сергій Марченко вважає, що непродовження стало б «дуже неправильним сигналом».

Починаючи з 2022 року пільги допомагали підтримувати українську економіку, однак низка країн, зокрема Польща, Угорщина та Франція, виступають проти їх продовження. Вони побоюються, що український імпорт тисне на ціни та шкодить місцевим фермерам. Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія ще раніше запровадили обмеження на імпорт українських зернових.

Нагадаємо, у 2024 році Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України. Київ рік зміг торгувати з ЄС без квот і мит.

Як повідомлялося, Україна прагне, аби режим торгівлі з ЄС із повним скасуванням мит був закріплений в Угоді про асоціацію з Євросоюзом.

До слова, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Читайте також:

Теги: торгівля імпорт пільги Європейський союз правила обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контроль над рідкісноземельними елементами викликав побоювання дефіциту автомобілів
Китай готовий влаштувати кризу світовому автопрому
22 квiтня, 08:00
Наразі Індія накладає обмеження на онлайн-магазини, що належать іноземним власникам
Адміністрація Трампа висунула економічний ультиматум Індії
22 квiтня, 17:09
Зниження курсу долара викликає тривогу щодо прибутків корпорацій
Європейські компанії дуже занепокоєні через падіння долара – Bloomberg
25 квiтня, 14:49
Максимальна потужність експорту електроенергії становитиме 650 МВт
Україна отримала дозвіл на збільшення експорту електроенергії
1 травня, 22:02
Як картопля за останній рік не дорожчав жоден продукт харчування у Росії
Росіяни штурмують магазини: вартість популярного овоча злетіла на 260%
1 травня, 11:41
Туреччина ввела заборону проти одного з видів пологів
Туреччина ввела неочікувану заборону для підвищення народжуваності
5 травня, 18:55
За даними WP, Зеленський ледь не скасував перемовини
WP: Зеленський хотів скасувати переговори з РФ у Стамбулі. Хто втрутився в процес?
15 травня, 03:35
Іспанія змінює правила видачі готівки
Іспанія ввела жорсткі правила для зняття готівки
12 травня, 10:21
Голова європейської дипломатії Кая Каллас представила план реформування EEAS топчиновникам Єврокомісії
Євросоюз визначив сферу, якій уріжуть бюджет, заради фінансування оборони
Сьогодні, 16:04

Економіка

ЄС скасовує «торговельний безвіз» Україною. Названо дату
ЄС скасовує «торговельний безвіз» Україною. Названо дату
Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі
Британія вдарила санкціями по Санкт-Петербурзькій валютній біржі
Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз схвалив 17-й пакет санкцій проти Росії
ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту
ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту
Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США
Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США
Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які прямували до Росії
Польща конфіскувала шини для літаків Boeing, які прямували до Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
214K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
80K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
61K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
51K
Стали відомі деталі спецоперації з повернення краденої панагії, яку привласнив глава РПЦ

Новини

Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Сьогодні, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua