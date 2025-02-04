Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України

Голосування за найкращі фінустанови України

Журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» та провідний діловий портал Delo.ua визначають лідерів фінансових ринків України.

Голосування за найкращі банки, страхові компанії, МФО та криптосервіси розпочато!

Рейтинг банків, страхових компаній та небанківських фінансових установ – щорічна очікувана подія у фінансовому секторі країни.

Редакція представляє найкращі фінустанови України у різних номінаціях, що репрезентують окремі напрями фінансових послуг для бізнесу та населення.

Цього року спільно з вами ми визначимо найкращі банки, страхові компанії, МФО, платіжні системи та криптообмінні платформи України.

Банки та страхові компанії ми розподілили за такими сегментами як обслуговування великого бізнесу, кредитування МСБ, сервіс для ФЛП, депозити фізосіб, кредити населенню та бізнесу, моторні види страхування та страхування майна, страхування здоров’я та життя тощо! На рику МФО ми маємо на меті визначити лідерів у онлайн та кеш-кредитуванні, а також компанії з найкращими умовами обслуговування та бонусними програмами.

Ми обиратимемо лідерів фінансового сектору у два етапи:

На першому етапі за підсумками онлайн голосування аудиторії Delo.ua буде визначено short-list з 10 банків та СК у кожній з представлених номінацій. На другому етапі експертне журі шляхом незалежного таємного голосування оцінюватиме фінустанови, що потрапили у short-list номінацій. Оцінки експертного журі визначать ТОП-5 найкращих гравців у кожному сегменті ринку – ці фінустанови й стануть переможцями, отримавши звання «Лідер банківського ринку» та «Лідер страхового ринку» за версією журналу «Tоп-100: Рейтинги найбільших» та Delo.ua!

Переможці у категоріях «Найкраще МФО», «Найкраща платіжна система» та «Найкраща криптовалютна платформа» . Визначаються за результатами онлайн голосування. Онлайн голосування триватиме до 10 лютого 2025 року.

Цього року також буде визначено Топ-20 CEO фінансового ринку. Експертне жюрі оцінить керівників банків, страхових та фінансових компаній.

Переможців рейтингу буде оголошено 26 лютого 2025 року на спеціальній церемонії нагородження.