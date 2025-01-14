Одна із галузей британської промисловості на межі зникнення – Times

З 2021 року хімічна промисловість у Британії скоротилася майже на 40%

Один із секторів британської промисловості наблизився до межі вимирання. Йдеться про хімічну промисловість. Про це попередив голова хімічної компанії Ineos Джим Реткліфф, пише видання Times.

За словами Реткліффа, причиною такого розвитку подій стали недостатня державна підтримка, високі ціни на енергоносії та податки на викиди вуглецю.

Як пише видання, закриття заводу з виробництва синтетичного етанолу у Шотландії у січні 2025 року стало яскравим прикладом погіршення ситуації. Це рішення торкнулося понад 500 працівників, залишивши їх без роботи, а країну поставило у залежність від імпорту етанолу.

Ineos звинуватила владу Великої Британії у відсутності чіткої енергетичної стратегії та в надто високих податках на вуглецеві викиди. Реткліфф зазначив, що деіндустріалізація не приносить користі екології, а лише переносить виробництво в інші країни, де екологічні стандарти можуть бути менш жорсткими. Також він наголосив, що для північних регіонів країи вкрай важливим є відновлення промисловості та створення робочих місць.

З 2021 року хімічна промисловість у країні скоротилася майже на 40%. За останні п'ять років було закрито кілька великих підприємств. Проблеми посилюються запровадженням у 2022 році податку на надприбутки у видобувній галузі, який, на думку експертів, негативно позначився на всій промисловості країни.

На даний момент Велика Британія повністю залежить від імпорту синтетичного етанолу, який зазвичай використовується в багатьох продуктах, починаючи від ліків і фарб і закінчуючи косметикою.

Раніше найбільший сталеливарний завод Великій Британії припинив виробництво після більш ніж 100 років, що призвело до втрати тисяч робочих місць у Південному Уельсі.