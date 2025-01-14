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Китай обоговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску – Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай обоговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску – Bloomberg
Кількість користувачів TikTok у США перевищує 170 млн, і цей бізнес може отримати Маск
фото: techjuice.pk

Американська частка TikTok може бути оцінена в $40-50 млрд 

Китайська влада розглядає можливість продажу американського бізнесу TikTok бізнесменові Ілону Маску у випадку, якщо сервіс для створення та перегляду коротких відео не зможе оскаржити заборону на використання його програми в США. Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела.

Співрозмовники агентства наголошують, що уряд КНР вважає за краще зберегти TikTok під контролем материнської компанії ByteDance Ltd. Апеляція на заборону сервісу розглядається у Верховному суді США, проте велика ймовірність, що судді збережуть заборону чинною.

Очікуючи на рішення китайські чиновники почали обговорювати інші опції для американського бізнесу TikTok. Один із варіантів передбачає участь в угоді Маска, який є наближеним до обраного президента США Дональда Трампа. Також Маск має хорошу репутацію в Китаї, де розташований найбільший завод його автомобільної компанії Tesla.

Як повідомляють джерела агентства, в одному з можливих сценаріїв контроль над американськими операціями TikTok може дістатися компанії X (колишній Twitter). Кількість користувачів TikTok у США перевищує 170 млн, і придбання сервісу може допомогти X у залученні рекламодавців. Крім того, Маск заснував окрему компанію у сфері штучного інтелекту xAI, і вона може знайти застосування величезного масиву даних, що генеруються TikTok.

Джерела зазначають, що обговорення мають попередній характер і жодних рішень ще не прийнято. Також незрозуміло, наскільки ByteDance обізнана про плани китайського уряду, і чи вели ByteDance, TikTok та Маск якісь переговори про можливу угоду.

Маск, ByteDance та TikTok не відповіли на запити Bloomberg про коментарі, як і представники Управління кібербезпеки та міністерства торгівлі Китаю.

Американська частка TikTok може бути оцінена в $40-50 млрд, вважають аналітики Bloomberg Intelligence. Це значна сума навіть для найбагатшої людини у світі, і незрозуміло, як Маск зміг би сплатити таку угоду. Він придбав Twitter у 2022 році за $44 млрд і досі розплачується за боргом, взятим для фінансування цієї угоди.

Bloomberg також зазначає, що бізнес TikTok у Штатах є цінним активом, на який претендують інші гравці. Зокрема, раніше намір купити бізнес озвучили мільярдер Франк Маккорт і інвестор Кевін О'Лірі, давній партнер TikTok у технологічній сфері.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп звернувся до Верховного суду з проханням відкласти очікувану заборону TikTok, яка може набрати чинності за день до його інавгурації. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав закон, який забороняє TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. Заборону TikTok було включено до законопроєкту про надання іноземної допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню.

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Теги: США Китай бізнес фінансування TikTok переговори

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