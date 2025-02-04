На що бізнес найчастіше скаржиться омбудсмену: статистика

Основні скарги представників бізнесу стосувалися податкових питань

У 2024 році Рада бізнес-омбудсмена отримала 1191 скарг від компаній. Це дещо менше, ніж попереднього року (1336). Про це повідомляє пресслужба органу.

Основні скарги стосувалися податкових питань (61% від загальної кількості скарг бізнесу), дій правоохоронних органів (13%), дій державних регуляторів (7%), митних питань (6%), дій органів місцевого самоврядування (4%).

Основні скарги бізнесу стосувалися податкових питань скріншот

За отриманими скаргами було закрито 659 справ, із них 64% завершено успішно. Рада допомогла заощадити 2,2 млрд грн для українських підприємців.

У 2024 році Рада здійснила шість регіональних візитів: в Одесу, Черкаси, Львів, Рівне, Тернопіль та Чортків. За результатами регіональних візитів вдалося виключити лікеро-горілчаний завод у Черкаській області зі списку ризикових платників податків.

Крім того, вдалося скасувати податкові повідомлення-рішення щодо збільшення доходу компанії на суму понад 1 млрд грн для виробника та дистриб'ютора деревних плит із Волині. Також допомогли заводу з Тернополя відновити виробництво світильників та продовжити постачання.

Нагадаємо, 2,5 тис. заявок на реєстрацію торгової марки було подано в Україні у 2024 році. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення – тоді було подано понад 4 тис. заявок.

Як повідомлялося, Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів продовжити чинні бронювання від мобілізації й терміни оновлення критичності.

До слова, бізнес-омбудсмен Роман Ващук вважає, що високий рівень корупції в системі державної митниці можливо подолати шляхом підвищення зарплат працівникам служби.