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Атака на «Глобино». Асоціація свинарів зробила заяву

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Атака на «Глобино». Асоціація свинарів зробила заяву
В Асоціації «Свинарі України» наголошують, що ГК «Глобино» є одним із найбільших виробників продовольчої продукції в Україні
фото: corp.globino.ua

Медійна атака проти «Глобино» є недоброчесною конкуренцією та підривом продовольчої безпеки, – АСУ

Асоціація «Свинарі України» заявила про підтримку Групи Компанії «Глобино» та закликала правоохоронні органи втрутитися у ситуацію, щоб припинити дії, спрямовані на підрив репутації одного з провідних національних виробників. Про це йдеться в офіційному повідомленні Асоціації.

В АСУ наголошують, що впродовж останніх місяців проти «Глобино» ведеться інформаційна кампанія, метою якої є дискредитація ГК. Зокрема, у деяких ЗМІ з’являється недостовірна інформація про закупівлю російської продукції та обшуки на підприємствах компанії. 

У зверненні АСУ підкреслюється, що попри те, що звинувачення вже були доказово спростовані представниками ГК «Глобино», замовники атаки перейшли до агресивніших дій. 

«Зокрема, у супермаркетах невідомі особи розмістили на продукції ГК «Глобино» стікери з закликом бойкотувати товари, звинувачуючи компанію у нібито «спонсоруванні війни». Ці дії не лише шкодять репутації виробника, але й становлять собою злочин, підпадаючи під статтю 194 Кримінального кодексу України, яка стосується умисного пошкодження майна», – йдеться у зверненні.

В Асоціації «Свинарі України» наголошують, що ГК «Глобино» є одним із найбільших виробників продовольчої продукції в Україні, членом «Клубу білого бізнесу» та значним платником податків, активно підтримує Збройні Сили України та постраждалих від війни. 

Тому АСУ звернулася до правоохоронців із закликом оперативно встановити особи замовників і виконавців інформаційної атаки проти «Глобино» та надати їм правову оцінку. Крім того, представники АСУ закликала поліграфічні і медійні компанії та фізичних осіб закликом не ставати співучасниками злочинів проти українського бізнесу.

«Атака на прозорий бізнес, який відіграє ключову роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни, створює небезпечний прецедент для всього українського ринку. Асоціація закликає всіх учасників ринку об’єднати зусилля для захисту легальних виробників та стабільності економіки України», – наголошується у зверненні.

Нагадаємо, Група Компаній «Глобино» спростувала інформацію про закупівлю російської продукції. За словами представників ГК, вони використовують у своєму виробництві ковбасну оболонку польських та болгарських виробників. Також у ГК спростували проведення у них обшуків СБУ: йшлося лише про ухвалу про тимчасове вилучення документів в межах кримінального провадження, в якому фігурує один з колишніх контрагентів «Глобино».

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Теги: СБУ бізнес злочин

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