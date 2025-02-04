Ryanair планує відновити польоти до України цьогоріч. Все через заяви Трампа

Директор Ryanair розповів, що у планах компанії відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова

Компанія буде готова відновити польоти над Україною упродовж перших 4-6 тижнів після припинення бойових дій

Авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України. Про це виконавчий директор Ryanair Майкл О’Лірі розповів виданню Telegraph.

За його словами, компанія буде готова відновити польоти над Україною упродовж перших 4-6 тижнів після припинення бойових дій. Він також висловив сподівання, що це станеться цьогоріч.

«Я дуже сподіваюся, що це станеться цього року. Я думаю, що однією з речей, які Трамп може зробити, сподіваюся, буде якнайшвидше розв'язання питання незаконного вторгнення Росії в Україну», – заявив О'Лірі.

Директор Ryanair розповів, що у планах компанії відкрити близько 24 маршрутів до Києва та Львова. А втім, О’Лірі визнав, що для відновлення польотів необхідне «певне припинення вогню», інакше Європейське агентство авіаційної безпеки не дозволить здійснювати авіаперевезення.

Зазначимо, що старший партнер компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на Київському міжнародному економічному форумі у Києві заявляв, що польоти з одного з українських аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» – відновляться до кінця січня 2025 року.

На його думку, забезпечити механізми страхування для авіації буде простіше, якщо літаки почнуть літати саме з аеропорту «Львів». Утім, президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб першим було відкрито міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Натомість, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомляв, що в Україні недостатньо систем протиповітряної оборони для того, щоб відновити авіасполучення.

Також Львівський міжнародний аеропорт вивчає можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час військового стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури.