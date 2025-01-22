Падіння продажів шампанського: винороби у Франції знайшли несподіване пояснення

Продажі французького шампанського за останній час впали майже на 10%

Французькі виробники шампанського продали за підсумками 2024 року 271,4 млн пляшок алкогольного напою, що на 9,2% менше, ніж роком раніше. Про це пише Reuters із посиланням на підрахунки комітету Шампані. Президент Генерального синдикату виноробів та співголова Комітету Шампані (Champagne Committee) Максиме Тубар пояснив це геополітичною обстановкою у світі.

«Шампанське – це справжній барометр настроїв споживачів. Не час для свят, враховуючи інфляцію, конфлікти по всьому світу, економічну нестабільність та політичну ситуацію в деяких найбільших ринках шампанського, таких як Франція та США», – сказав Тубар.

У липні минулого року виробники вимагали скоротити кількість зібраного винограду після того, як продажі впали більш ніж на 15% у першій половині 2024 року.

За даними Reuters, продаж французького шампанського падає другий рік поспіль. У 2023 році обсяг постачання знизився на 8,2% щодо попереднього року і склав 299 млн пляшок.

До слова, виноробна промисловість Франції стикається з серйозними проблемами, оскільки молоді споживачі п’ють менше червоного вина та віддають перевагу більш здоровим варіантам, зокрема безалкогольним напоям. Білі, рожеві та ігристі вина випереджають червоні вина за популярністю, а кількість останніх останні 20 років зменшується.