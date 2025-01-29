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Компанія поклала на стіл $9 млн: робітники могли забрати гроші за однієї умови

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Працівники компанії забирали гроші, якщо могли їх порахувати
фото із відкритих джерел

Китайська компанія вигадала оригінальну активність для своїх працівників

У Китаї компанія розклала на столі $9 млн, дозволивши працівникам забрати стільки, скільки зможуть нарахувати за певний час. Про це пише World of Buzz.

На щорічних зборах компанії Henan Mine Crane Co. Ltd. співробітники стали учасниками незвичайного та щедрого розіграшу. Керівництво фірми розклало на столі довжиною майже 70 метрів $9 млн готівкою, дозволивши працівникам забрати собі стільки грошей, скільки вони зможуть нарахувати за обмежений час.

Правила були прості: співробітники розділилися на команди по 30 осіб, кожна з яких вибрала двох найшвидших учасників для підрахунку грошей. Наприклад, один із співробітників зміг таким чином заробити $14 000 за 15 хвилин.

Працівники отримали неочікуване завдання від своєї компанії
Працівники отримали неочікуване завдання від своєї компанії

Президент компанії пояснив, що така щедрість стала можливою завдяки успішному року. «У нас немає банківських кредитів, немає боргів, і ми щиро хочемо зробити життя наших співробітників кращим», – заявив він.

Раніше китайська компанія змушувала працівників ковтати вогонь. Керівництво китайської фірми зазнало критики за дане співробітникам небезпечне завдання в рамках тренінгу зі згуртування колективу.

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Теги: Китай гроші бізнес соціум робота праця

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